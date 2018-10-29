Когда Аксенов получит деньги, которые давал ФСБ «на взятки»
Глава Крыма Сергей Аксенов недавно попросил ФСБ вернуть ему два миллиона рублей, которые он выделил из своих личных сбережений для поимки взяточников с поличным. «Комсомольская правда - Крым» решила узнать, часто ли чиновники «раскошеливаются» на такие дела.
Источник «КП - Крым» в силовых структурах заявил, что подобные эпизоды - скорее, исключение из правил. Обычно денежки для ловли «нечистых на руку» представителей власти «на живца» выдает Центробанк.
- Конечно, может быть, в деле Улюкаева (экс-министр экономразвития РФ, – ред.) глава «Роснефти» Игорь Сечин и выделил свои личные деньги при передачи взятки для задержания, но это в порядке исключения. В таких случаях обычно запрашиваются средства из Центробанка РФ. Допустим, следствию нужно 5 тысяч рублей для того, чтобы поймать с поличным некоего главврача, который выдает справки «за вознаграждение». Правоохранительные органы запрашивают эту сумму у Центробанка. У купюры есть соответствующий номер, который фиксируется. Когда взяточника ловят с поличным, деньги изымают как вещественное доказательство в уголовном деле, - рассказал источник.
Он подчеркнул, что купюры хранятся в качестве вещдоков не только во время следствия, но и в течение всего судебного разбирательства. Только тогда, когда судья оглашает приговор, банк получает свои деньги обратно.
- Глава Крыма может вернуть свои средства только по решению суда, - уточнил источник.
Следствие и судебные заседания по коррупционным делам могут длиться годами. Так, экс-министра Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении взятки в ноябре 2016 года. Судебный процесс начался в августе 2017-го и продолжался 4 месяца. Защита подала апелляцию, и только после ее рассмотрения в мае 2018 года Улюкаева этапировали в колонию.
Напомним, Аксенов заявил, что направил правоохранителям информацию о возьми эпизодах коррупции во властных структурах Крыма. Именно для поимки этих продажных чиновников глава республики и выделил, по его словам, более 2 миллионов рублей.
- В июле меня принял директор ФСБ Александр Бортников. Я попросил его, чтобы там, где я давал средства на передачу взяточникам, мне как можно быстрее эти деньги возвращали. Я ограничен в ресурсе, - сказал Аксенов.
Правда, глава Крыма не стал уточнять, в каких именно уголовных делах «фигурируют» эти деньги. Не ответили «Комсомольской правде - Крым» на этот вопрос ни в крымском управлении ФСБ, ни в Следственном комитете.
Не пролили свет на эту тайну и в пресс-службе крымского премера:
- По этой теме Сергей Валерьевич больше ничего комментировать не будет, - сказали там нашему корреспонденту.
Так что остается только догадываться, кого именно поймали "на деньги" Сергея Аксенова. А громких дел, связанных с коррупцией, за последний год на полуострове раскрыли немало.
Так, в декабре прошлого года Аксенов инициировал расследование против заместителя главы управления Федеральной антимонопольной службы по РК и Севастополю Вячеслава Токарева. На коррупцию в ведомстве пожаловался крымскому премьеру бизнесмен. Затем главу УФАС по Крыму задержали за получение взятки в 3 миллиона рублей.
В июне 2018 года Сергей Аксенов получил жалобу о вымогательстве со стороны руководителя ГУП «Крым-Фармация» Ирины Бахлиной. Документ крымский премьер передал в антикоррупционный комитет. Бахлину задержали при получении взятки в 400 тысяч рублей.
В начале октября текущего года на получении незаконного денежного вознаграждения в размере 120 тысяч рублей поймали советника первого заместителя главы администрации Керчи Александра Мордвинцева.
Одно из самых скандальных дел этого года – задержание и арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который курировал реализацию Федеральной целевой программы. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
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