Когда Аксенов получит деньги, которые давал ФСБ «на взятки»

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-29T17:55:05+03:00

«Комсомолка» узнала, как долго хранятся купюры в качестве вещдоков в уголовных делах

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Глава Крыма Сергей Аксенов недавно попросил ФСБ вернуть ему два миллиона рублей, которые он выделил из своих личных сбережений для поимки взяточников с поличным. «Комсомольская правда - Крым» решила узнать, часто ли чиновники «раскошеливаются» на такие дела.

Источник «КП - Крым» в силовых структурах заявил, что подобные эпизоды - скорее, исключение из правил. Обычно денежки для ловли «нечистых на руку» представителей власти «на живца» выдает Центробанк.

- Конечно, может быть, в деле Улюкаева (экс-министр экономразвития РФ, – ред.) глава «Роснефти» Игорь Сечин и выделил свои личные деньги при передачи взятки для задержания, но это в порядке исключения. В таких случаях обычно запрашиваются средства из Центробанка РФ. Допустим, следствию нужно 5 тысяч рублей для того, чтобы поймать с поличным некоего главврача, который выдает справки «за вознаграждение». Правоохранительные органы запрашивают эту сумму у Центробанка. У купюры есть соответствующий номер, который фиксируется. Когда взяточника ловят с поличным, деньги изымают как вещественное доказательство в уголовном деле, - рассказал источник.

Он подчеркнул, что купюры хранятся в качестве вещдоков не только во время следствия, но и в течение всего судебного разбирательства. Только тогда, когда судья оглашает приговор, банк получает свои деньги обратно.

- Глава Крыма может вернуть свои средства только по решению суда, - уточнил источник.

Следствие и судебные заседания по коррупционным делам могут длиться годами. Так, экс-министра Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении взятки в ноябре 2016 года. Судебный процесс начался в августе 2017-го и продолжался 4 месяца. Защита подала апелляцию, и только после ее рассмотрения в мае 2018 года Улюкаева этапировали в колонию.

Напомним, Аксенов заявил, что направил правоохранителям информацию о возьми эпизодах коррупции во властных структурах Крыма. Именно для поимки этих продажных чиновников глава республики и выделил, по его словам, более 2 миллионов рублей.

- В июле меня принял директор ФСБ Александр Бортников. Я попросил его, чтобы там, где я давал средства на передачу взяточникам, мне как можно быстрее эти деньги возвращали. Я ограничен в ресурсе, - сказал Аксенов.

Правда, глава Крыма не стал уточнять, в каких именно уголовных делах «фигурируют» эти деньги. Не ответили «Комсомольской правде - Крым» на этот вопрос ни в крымском управлении ФСБ, ни в Следственном комитете.

Не пролили свет на эту тайну и в пресс-службе крымского премера:

- По этой теме Сергей Валерьевич больше ничего комментировать не будет, - сказали там нашему корреспонденту.

Так что остается только догадываться, кого именно поймали "на деньги" Сергея Аксенова. А громких дел, связанных с коррупцией, за последний год на полуострове раскрыли немало.

Так, в декабре прошлого года Аксенов инициировал расследование против заместителя главы управления Федеральной антимонопольной службы по РК и Севастополю Вячеслава Токарева. На коррупцию в ведомстве пожаловался крымскому премьеру бизнесмен. Затем главу УФАС по Крыму задержали за получение взятки в 3 миллиона рублей.

В июне 2018 года Сергей Аксенов получил жалобу о вымогательстве со стороны руководителя ГУП «Крым-Фармация» Ирины Бахлиной. Документ крымский премьер передал в антикоррупционный комитет. Бахлину задержали при получении взятки в 400 тысяч рублей.

В начале октября текущего года на получении незаконного денежного вознаграждения в размере 120 тысяч рублей поймали советника первого заместителя главы администрации Керчи Александра Мордвинцева.

Одно из самых скандальных дел этого года – задержание и арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который курировал реализацию Федеральной целевой программы. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

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