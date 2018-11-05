2018-11-05T16:25:37+03:00
Звезды

Кража скрипки Страдивари: В Севастополе завершились съемки сериала «Неуловимые»

Последние сцены снимали в Херсонесе [фото]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Премьера фильма состоится 6 ноября. Фото: chersonesos-sev.ruПремьера фильма состоится 6 ноября. Фото: chersonesos-sev.ru
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В Севастополе завершились съемки недостающих эпизодов остросюжетного сериала «Неуловимые». Премьера его состоится 6 ноября на одном из федеральных телеканалов.

- Съемки проходили территории Херсонесского музея-заповедника. В основу фильма легла реальная история о похищении скрипки стоимостью в миллион долларов, которую бельгийская королева подарила известному скрипачу Давиду Ойстраху, - сообщает пресс-служба музея.

Фото: chersonesos-sev.ru

Фото: chersonesos-sev.ru

Украсть скрипу Страдивари собираются два вора. Это их последнее дело, так называемая «кража века», на которой они прославятся и разбогатеют. Провернув аферу, мошенники собираются отойти от дел. Но об их планах становится известно сотрудникам уголовного розыска, которые всячески будут мешать совершить преступление.

Съемки проходили в Москве, Крыму, Таганроге и Ростове. Фото: chersonesos-sev.ru

Съемки проходили в Москве, Крыму, Таганроге и Ростове. Фото: chersonesos-sev.ru

Места для съемок подбирали таким образом, чтобы казалось, что действия в фильме проходят в Одессе. Фото: chersonesos-sev.ru

Места для съемок подбирали таким образом, чтобы казалось, что действия в фильме проходят в Одессе. Фото: chersonesos-sev.ru

По сюжету, основные действия в фильме разворачивается в Одессе. Но съемки проходили в Москве, Крыму, Таганроге и Ростове. Каким образом режиссер заставит поверить зрителей, что все приключения проходят в украинском городе, скоро увидим.

По словам главного режиссера, в фильме много юмора и любви. Сериал будет похож на любимые всеми советские фильмы.

В главных ролях снимались Сергей Газаров, Александр Лыков, Оксана Фандера, Юрий Стоянов.

Фото: chersonesos-sev.ru

Фото: chersonesos-sev.ru

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