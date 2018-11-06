Лучший участковый Крыма: Люди ко мне обращаются 24 часа в сутки

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-06T14:32:57+03:00

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От Республики Крым в финал вышел 26-летний Сейран Эреджеп. Он работает в правоохранительных органах 7 лет, 4 из них - участковым. У Сейрана два высших образования - экономическое и юридическое. Он следит за порядком на территории Зуйского сельского поселения, население которого - почти три тысячи человек. Говорит, что к нему обращаются за помощью местные жители практически 24 часа в сутки.

Старший лейтенант Сейран Эреджеп. Фото: личный архив участкового

«Приятно, что люди возлагают на меня надежды»

По словам Сейрана Эреджепа, ему было очень приятно от того, что такое количество людей за него проголосовали и выбрали представлять Республику Крым на таком масштабном конкурсе.

- Руководство решает, кто достоин представлять интересы на конкурсе, были критерии, по которым совершался отбор. Я очень переживал, ведь это большая ответственность. Какие у меня ощущения… Мне очень приятно, что меня поддержали такое количество людей и они возлагают на меня надежды, - рассказал участковый.

Сейран Эреджеп родился в Зуе, там он вырос, а теперь служит в правоохранительных органах - мечтал об этом еще с самого детства.

- Со школы хотел стал полицейским. После того, как я отслужил в армии, сразу пошел устраиваться. Мне нравится моя работа, я могу помогать людям, - делится Эреджеп.

Старший лейтенант Сейран Эреджеп. Фото: личный архив участкового

Раскрыл кражу «по горячим следам»

Случай, который особо запомнился зуйскому участковому, - серийная кража, которую ему удалось раскрыть по «горячим следам». Вором оказался «залетный» гость из Симферополя, что еще больше усложняло поиск преступника, ведь под описание ни одного местного жителя злоумышленник не попадал.

- Он совершал кражи из гаражей местных жителей, было 4 таких случая. Это было несколько лет назад. Его удалось задержать, когда он совершал очередное преступление. Люди дали наводку, и мы сразу выехали на место, - рассказал участковый.

Однажды к участковому обратился местный житель, у которого кто-то украл коллекционные монеты. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. Сейран оперативно нашел подозреваемого. Оказалось, что в день кражи мужчина вместе со своими знакомыми употреблял алкоголь. Когда хозяин дома вышел, то один из его знакомых решил забрать ценные монеты и вынес их в носке. В итоге вор признался в преступлении, а похищенное вернули владельцу.

Старший лейтенант Сейран Эреджеп. Фото: личный архив участкового

По горам на велосипеде

Семья во всем поддерживает лейтенанта. Девушка, с которой он встречается уже пять лет, переживает за любимого и иногда обижается, что у него не хватает на нее времени. Но она понимает сложность и важность работы любимого человека и гордится им.

Помимо службы, которой Сейран Эреджеп уделяет большую часть своей жизни, он занимается любительским велоспортом. Особенно молодому человеку нравится ездить по крымским горам. Его любимое место - Ай-Петри.

- Я занимаюсь велоспортом три года. Это я делаю для того, чтобы отдохнуть душой, - делится сотрудник МВД.

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Голосуем за лучшего «Анискина» страны!

На сайте «Комсомольской правды» 1 ноября стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». «КП» совместно с МВД России проводит его уже восемь лет подряд.

Самый народный участковый будет отобран из представителей 83 регионов России путем онлайн-голосования.

Крымский полуостров на всероссийском конкурсе представляют два участковых. Севастополь - Виталий Васюков, Республику Крым - Сейран Эреджеп.

Давайте поддержим наших участковых! Ведь именно по итогам народного голосования определят победителя конкурса.

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