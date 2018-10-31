Легендарный бриг «Меркурий» снова расправит паруса: В Севастополе воссоздадут точную копию судна

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-31T14:46:14+03:00

Корабль планируют сделать музеем, чтобы каждый желающий смог пройти по его палубе

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В Севастополе планируют воссоздать бриг «Меркурий» - знаменитый корабль, вошедший в историю благодаря победе в неравном бою во время русско-турецкой войны в мае 1829 года. Тогда бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского выстоял против двух линейных турецких кораблей. Император Николай I наградил корабль кормовым Георгиевским флагом.

«Меркурий» был заложен в начале XIX века на севастопольской верфи и здесь же, в городе русских моряков пару веков спустя хотят вернуть ему жизнь, построив точную копию корабля. Идея возникла еще лет десять назад, но приблизиться к ее воплощению в жизнь удалось только сейчас.

- При Общественной палате Севастополя создана рабочая группа, которая занимается данным проектом. Мы уже разработали 3D-модель корабля и заручились поддержкой специалистов из Санкт-Петербурга с верфи «Полтава», которые нас поддерживают и готовы принять участие в создании эскизов парусника, - поделился с «КП-Крым» член Общественной палаты и заместитель руководителя рабочей группы Валерий Дорошко.

Более того, в Санкт-Петербурге готовы построить у себя на верфи парусник, но общественники настаивают на том, чтобы бриг был заложен именно в Севастополе, как и было в 1819 году.

- Сейчас решается, где именно будет происходить строительство. Также ведутся переговоры с правительством, которое согласилось частично профинансировать проект. Идет поиск инвесторов, варианты есть, - поделился Валерий Дорошко.

Строить новый бриг «Меркурий» будут из дерева с пропиткой – так же, как в XIX веке, а вот «наполнение» сделают современным. Но 20 пушек обязательно установят, причем некоторые будут действующими, чтобы бриг мог салютовать во время праздничных мероприятий.

Общая площадь парусов - 856 квадратных метров. Длина парусника – 30 метров, а ширина - девять.

«Меркурий» планируется сделать учебным судном, на котором смогут проходить практику курсанты, а также музеем, чтобы каждый желающий смог пройти по его палубе.

Сколько денег и времени понадобится на реализацию проекта, пока не известно.

- К дате мы привязываться не будем. Главная задача – сделать работу качественно, чтобы проект был направлен на популяризацию истории, - отметил Дорошко. – Года два уйдет на строительство – это минимум.

КСТАТИ

9 февраля 2019 года в Севастополе установят памятную в честь 200-летия со дня закладки брига «Меркурий»