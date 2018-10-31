Робот-шулер, герои "Звездных войн" и влюбленный Валли: в Севастополе открылся город электроников

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-31T11:40:47+03:00

Детей с родителями приглашают посетить выставку "Робополис", где представлено более 50 роботов и 6 зон виртуальной реальности

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Теперь и в Севастополе можно посетить город электроников.

- Ну, давайте же скорее! – восьмилетний мальчуган подталкивает родителей поскорее к входу, где красуется вывеска "Робополис".

Для каждого ребенка здесь найдется развлечениеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Когда еще ему представится возможность пообщаться с роботом Борисом, сыграть в наперстки с роботом-шулером и получить предсказание от Деревяки?!

Танцы с роботами

В "Робополисе" представлен целый мир робототехники. Здесь жители и гости Севастополя познакомятся с десятками всевозможных роботов со всего мира и узнают об их характеристиках и предназначении.

Посетители смогут поговорить с роботами, потрогать их, поиграть и даже потанцевать.

Заходишь в помещение и…на секунду теряешься, хочется одновременно оказаться у нескольких стоек сразу.

- Какие области вас интересуют: политика, экономика? – встречает у входа робот-консультант Борис – творение рук пермских разработчиков.

У него есть камера, с помощью которой Борис видит человека и даже может распознать его пол, обратиться по имени.

Борис – отличный помощник в банках, аэропортах и прочих местах массового скопления людей, которым нужна консультация. Кстати, в симферопольском аэропорту Борис является уже полноценным работником, так что пассажиры могут узнать, как и куда пройти, обратившись к роботу.

А вот робот Валера. Он настоящий шоумен и шутник. Может проводить экскурсии, вести развлекательные мероприятия и детские праздники.

У робота Саныча отличная памят: он может запомнить человека и ответить на различные вопросы любознательных детишек.

Робот из "Звездных войн"

Признайтесь, поклонники "Звездных войн", а вам бы хотелось иметь дома такого же друга, как R2D2? Чтобы он разговаривал с вами, эмоционально реагировал на различные ситуации и веселил своей реакцией?! Стойка с этой уменьшенной копией, пожалуй, одна из популярных на выставке. Ребятня окружила робота, пытаясь наладить диалог.

- Робот нас слышит и видит, реагирует на команды, но на английском языке. То есть робот понимает язык только своего разработчика, причем требует, чтобы произношение английского было хорошим. Так что это отличная возможность попрактиковаться в усовершенствовании иностранного языка, - говорят организаторы выставки. – Учитель английского и друг для ребенка в одном роботе.

А еще R2D2 может патрулировать комнату ребенка и танцевать – идеальный компаньон. Но робот очень обидчивый и панибратского отношения или обидных слов к себе не потерпит. Может отвернуться и не разговаривать – совсем, как у людей.

- Классный! Вот бы мне такого домой, - мечтательно признался семиклассник Андрей Никанчук, которому удалось наладить общение с R2D2 благодаря хорошему произношению английского.

- Так все молодцы, а денежку бросить никто не хочет! – слышится неподалеку обиженный голос еще одного робота, которого создали российские умельцы.

Знакомьтесь, Деревяка – робот скворечник или шарманщик, а еще предсказатель, как его называют разработчики. Деревяке можно задать вопрос, например, какую оценку сегодня получишь в школе или вызовут ли сегодня к доске? И получить ответ в шуточной форме. С ним можно поиграть. Он предлагает вопросы на эрудицию, и ребенок может посоревноваться с ним, играя в викторину.

- Мама! Это же Валли и Ева, - восклицает пятилетнея Варвара, для которой это любимые персонажи мультфильма.

- Ну, все, теперь ее отсюда не утащишь, - смеется мама девочки.

А вот и напрасно, дальше еще интересней!

В Севастополе проходит выставка роботовФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Роботовкусняшки для динозавра

В мире современных технологий роботы перестают быть чем-то фантастическим из будущего. Они становятся незаменимыми помощниками во многих сферах жизни уже сейчас. А еще друзьями для детей: с роботами-животными можно играть и обниматься, они не вызывают аллергии, и за ними не нужно убирать и выводить на каждодневные прогулки. И если родители против щенка или котенка, то почему бы не завести любимому чаду собаку-робота или динозавра! Добро пожаловать в робозоопарк, где поселились невиданные зверушки.

Например, динозавр Плео – просит кушать, может заболеть, по всему его телу встроены активные датчики, поэтому динозаврик любит, когда его гладят.

Выставка роботов в Севастополе в самом разгареФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Семилетний Виталик Колченко уже полчаса не может расстаться с динозавриком, упорно подкармливая его роботовкусняшками.

- Увидели вывеску на площади Восставших, что открывается такая выставка, сын силком сюда тащил и не пожалела нисколько. Казалось бы, мы взрослые, а получили массу впечатлений. Интересно! По крайней мере, что подарить ребенку на Новый год я уже знаю, - поделилась местная жительница, мама Виталика Елена.

Когда-то во время просмотра фантастических фильмов не верилось, что в будущем все это станет реальностью. А теперь, пожалуйста, с помощью контролера захвата движения можно совершать в воздухе действия руками и это будет спроецировано на экране. Небольшое устройство может заменить также клавиатуру. Человек фактически будет печатать в воздухе. Фантастика!

Научат как собрать робота

Есть на выставке также робот-кубик, робот-змея, реагирующий на движение и совершающий бросок, словно кобра, а еще робот-шулер, с которым можно сыграть в наперстки.

Преимущества этих устройств в том, что ребенок не просто играет и развивает моторику, а имеет возможность разобрать и собрать робота.

Для творческих ребят организаторы подготовили подарок. Интересные мастер-классы по созданию роботов и костюмов «электроников», а также рисование пластиком с помощью 3D ручки.

- У тебя какой цвет? Зеленый? Дай мне, а я тебе желтый, - передают друг другу необычные ручки мальчишки Саша и Витя.

Время на выставке проносится молниеносно, ведь здесь столько всего интересного. Где как не в городе роботов можно увидеть танцующих электроников под зажигательную музыку, танцы молний во время Тесла-шоу, а с помощью силы мысли можно даже передвигать предметы, словно иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Мир роботов настолько разнообразен и интересен, что стоит выкроить не менее трех часов на посещение выставки. Тогда будет возможность полностью погрузиться в фантастическое состояние, как в кино.

КОНКРЕТНО

Выставка "Робополис" проходит по адресу: Севастополь, гостиничный комплекс "Крым" на ул. 6-я Бастионная, 46 (вход со стороны цветочного магазина).

Посетители увидят 50 новейших роботов и 6 зон виртуальной реальности.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Работает выставка до 25 ноября. Посетить ее можно в любой день с 10.00 до 20.00.

Все малыши до 3 лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для детей до 14 лет включительно действует специальное предложение, подробности по ссылке https://vk.com/topic-171637981_38878512. Для детей старше - 490 рублей, для взрослых - 590 рублей. Билет действует на весь день.