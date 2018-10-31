Севастопольский «Левша» в свободное от моря время мастерит кораблики в бутылке

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-31T16:36:22+03:00

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Севастополец Сергей Осипов днем - инструктор по обучению управлением парусной яхтой, а по вечерам - моделист-конструктор. Море для Сергея - его родная стихия, поэтому и хобби связано также с морской тематикой. Мужчина мастерит уменьшенные копии кораблей в… стеклянных бутылках.

Модель корабля имеет масштаб 1:400Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Как любой советский мальчишка, я с детства строил макеты кораблей, самолетов, техники, а в 90-х годах познакомился с людьми, которые показали, как строить корабли в бутылках. Тогда я только понял технологию, но самим моделизмом заниматься не стал, слишком кропотливая это работа, не до этого было. Прошло лет 20, работа у меня сезонная, зимой достаточно времени, и от скуки решил вспомнить молодость и построить корабль в бутылке, выбрав в качестве модели русский тендер, - рассказал «КП» Сергей Осипов.

В своей комнате Сергей Осипов создал мастерскуюФото: Анна САДОВНИКОВА

Так «морской волк» пару лет тому назад начал снова строить модели, да так втянулся, что каждое свободное время пытается уделить своему любимому занятию. Даже соорудил в комнате специальный стол, подвесив к нему инструменты, так что получилась мини-мастерская.

Как вы его туда поместили?

Смотришь на бутылку и пытаешься найти место, где ее склеили. А иначе как можно засунуть внутрь модель корабля масштабом 1:400?

Мастер работает над русским тендеромФото: Анна САДОВНИКОВА

- Как говорил мне один знакомый моряк и моделист, грош цена той модели, корпус которой проходит в горлышко целиком, - смеется Сергей.

Процесс создания макета вот какой: в первую очередь идет сбор информации о конкретном корабле, поиск чертежей, рисунки на бумаге. Затем начинается процесс под названием «запузыривание», то есть строится макет, так сказать, на берегу. Каждую деталь мастер закрепляет ниточками с катушками, чтобы потом управлять ими, когда модель поместят в бутылку.

Внутри бутылки мастер собирает модель с помощью пинцета и прочих инструментовФото: Анна САДОВНИКОВА

- Так как ее поместить-то? - интересуемся у умельца.

- Корпус собирается так, чтобы его можно было по частям разобрать и снова собрать уже внутри бутылки, используя пинцет, тонкие усики-зажимы и прочие инструменты, - объясняет Сергей. - Ниточки остаются снаружи, аккуратно дергая за них, поднимаются мачты, реи, паруса, все это приклеивается, и, когда все готово, нитки обрезаются.

В планах собрать модель брига "Меркурий"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Словно Левша, который трудился над подковой для блохи, Сергей мастерит под лупой шлюпку корабля в 2 миллиметра, малюсенький Андреевский флаг и прочие мелкие детали.

Следующий - 20-пушечный бриг «Меркурий»

Материалы мастер использует самые простые: дерево, бумагу, картон, ткань самую тонкую - для парусов, а для рангоута (на судах - деревянные брусья или стальные трубы, предназначенные для постановки парусов) - бамбук, в качестве которого подойдут палочки для суши или зубочистки.

При изготовлении моделей мастер использует самые простые материалыФото: Анна САДОВНИКОВА

За два года Сергей сделал чуть больше десяти моделей, которые все раздарил друзьям. В основном это модели русских тендеров, бригантина, лоцманский куттер и турецкая лодка.

В планах теперь построить модель легендарного брига «Меркурий». Это 20-пушечный военный корабль русского флота. Был заложен в Севастополе 28 января 1819 года и спущен на воду в 1820-м. В мае 1829-м, во время Русско-турецкой войны, бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, увековечив свое имя. За этот подвиг «Меркурий» был награжден кормовым Георгиевским флагом.