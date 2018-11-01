Севастопольский полицейский поборется за звание лучшего «Анискина» страны

СЕГОДНЯ 21:20 2018-11-01T21:23:06+03:00

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«Универсальный полицейский» - так называет себя лучший участковый Балаклавского района Виталий Васюков.

По его словам, у того, кто поработает участковым, не возникнет сложности в освоении других специальностей в органах внутренних дел. Так как участковый - это и оперативник, и следователь, и начальник для граждан на участке, и даже психолог.

Иными словами, свою профессию Виталий Васюков называет кузницей кадров всей системы МВД. А пришел он в нее после службы в армии. В 19 лет был назначен в Нижнегорском районе, откуда он родом, на должность помощника участкового.

- Через пару лет приехал в Севастополь к друзьям в гости, познакомился с девушкой, которая проходила практику в вузе МВД. Стали общаться. И… влюбился. Чтобы не расставаться с любимой, перебрался в 2012 году в Севастополь, а в 2014 мы расписались. Яна работает инспектором штаба в том же отделе, что и я, - рассказывает Виталий.

Участковым Виталий работает восемь лет. Перед тем как устроиться на работу, он не до конца понимал, с каким контингентом ему придется ежедневно общаться. Но свою работу полюбил.

- Работая участковым в Балаклавском районе, приходилось сталкиваться с бытовыми ссорами, нарушениями общественного прядка, драками, хулиганскими действиями, кражами, - перечисляет участковый. - Бывают и курьезы, когда звонят, жалуются на измену второй половинки и требуют принять меры. Часто обращаются пожилые люди, которым не хватает внимания. Звонят, мол, произошло ЧП, приезжаешь на место, а оказывается, что они хотят просто поговорить.

С любимой женой Яной есть, что обсудить дома - она работает тоже в полицииФото: Из личного архива

А недавно, вспоминает он, выехал на место, в дом предполагаемого преступника, а тот набросился на него с ножом.

- Мог бы и ранить, если бы не моя хорошая физическая подготовка, - рассказывает Васюков.

Недавно Виталия перевели на должность инспектора по административному надзору. Он остался в том же отделе участковых, но теперь контролирует граждан, которые вышли из мест не столь отдаленных.

Приходит Виталий домой - есть с кем обсудить рабочие вопросы, жена тоже работает в полиции.

Но есть у семьи и совместная отдушина, позволяющая отвлечься от дебоширов и преступников. Любит чета разводить комнатные цветы. Их уже у них более сотни.

- Это очень расслабляет. Придешь с работы, начинаешь цветочки поливать, радуют они очень. Одного только адениума у нас около ста растений. Для них сделал освещение, подогрев, типа мини-теплиц, - говорит участковый.

Также любое свободное время Васюковы стараются проводить дома с ребенком. 4-х летний Артем уже знает, что будет полицейским. Будущему сотруднику МВД даже форму родители купили. Подрастающее поколение займет место папы, хочет так же, как и он, помогать людям и искоренять преступность.

КОНКРЕТНО

Голосуем за лучшего «Анискина» страны!

На сайте «Комсомольской правды» 1 ноября стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». «КП» совместно с МВД России проводит его уже восемь лет подряд.

Самый народный участковый будет отобран из представителей 83 регионов России путем онлайн-голосования.

Крымский полуостров на всероссийском конкурсе представляют два участковых. Севастополь - Виталий Васюков, Республику Крым - Сейран Эреджеп

Проголосовать за них можно на нашем сайте kp.ru. Давайте поддержим наших земляков! Ведь за кого больше отдадут голосов, тот и победит.

Награждение самого-самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке 16 ноября в канун профессионального праздника конкурсантов - Дня участкового уполномоченного полиции (17 ноября).