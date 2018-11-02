В Алуште «самый сильный человек планеты» 40 секунд «тянул» грузовик на канате

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-02T16:02:17+03:00

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В Алуште 2 ноября состоялась первая Всероссийская спартакиада по национальным видам спорта тюркоязычных народов России. На ней выступил с мастер-классом и установил новый рекорд «Самый сильный человек планеты» Эльбрус Нигматуллин, который может буксировать максимальный вес 26 тонн.

Как сообщили в пресс-службе спартакиады, крымчане впервые увидели показательные выступления и увидели, как Нигматуллин установил рекорд по дисциплине «track-pull» (буксировка грузовика в упряжке за канат).

«Самый сильный человек планеты» Эльбрус Нигматуллин. Фото: пресс-служба Всероссийской спартакиады по национальным видам спорта тюркоязычных народов России

-Зачастую когда я иду на рекорд, приходится ориентироваться на свои же достижения. За последние 10-15 лет в России такой вес (26 тонн) буксировал только я. По времени получилось чуть дольше, чем планировалась: 41 секунда вместо 30. Тем не менее, учитывая выбранный вес, результат удачный. Зарубежные спортсмены в дисциплине «track-pull» чаще всего тянут грузовики весом всего лишь в 15 тонн, - поделился спортсмен.

На ярмарке представили продукцию крымских мастеров. Выступление творческих коллективов. Фото: пресс-служба Всероссийской спартакиады по национальным видам спорта тюркоязычных народов России

Также участники и гости мероприятия посетили мастер-классы, выставку, которая посвящена культуре народов полуострова.

Кроме того, там работала ярмарка, на которой крымские мастера представили свои работы.

Выступление творческих коллективов. Фото: пресс-служба Всероссийской спартакиады по национальным видам спорта тюркоязычных народов России

Завершилась спартакиада яркой концертной программой в которой поучаствовали творческие коллективы Крыма.

Выступление творческих коллективов. Фото: пресс-служба Всероссийской спартакиады по национальным видам спорта тюркоязычных народов России

СПРАВКА «КП»

Эльбрус Нигматуллин – спортсмен, общественный деятель. В турнире "Самый сильный человек планеты" он участвует с 2005 года (Китай, Чэнду), в 2006 году (п-ов Хайнань, Китай), в 2007 году (Лос-Анджелес, США), в 2008 году (Чарльстон, Западная Вирджиния, США). Его лучшим результатом является титул вице-чемпиона мира по стронгмену в парах. Кроме того, Эльбрус Нигматуллин является рекордсменом России в тяге транспортных средств: тяге сцепки из двух автобусов - 29,4 тонн на 10 метров, тяге речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 метров.

Напомним, в этом году летом побороться за звание лучшего в Севастополь приехали водолазы со всей России.В городе-герое прошли соревнования по водолазному многоборью «Глубина-2018».

Также в Симеизе этим летом прошли соревнования по клифф-дайвингу, их выиграл британец Гэри Хант. Второе место занял украинец Алексей Пригоров, третье – Кайл Митрион из США. Они получили 6, 5 и 4 тысячи долларов.

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