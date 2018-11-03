2018-11-03T10:35:09+03:00
Происшествия

Севастопольские спасатели сняли видео: как правильно обезвредить авиабомбу в Черном море

В Стрелецкой бухте нашли 250 килограммовый немецкий снаряд [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РКФото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
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Ребята из ОМОНа «Беркут» в 500 метрах от берега нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Грозная находка мирно лежала под слоем ила, на 19-метровой глубине неподалеку от Севастопольского президентского кадетского училища

- Авиабомба SС-250 состояла на вооружении немецкой армии. Предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, бронетехники и живой силы противника, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Общий вес авиабомбы – 250 килограммов, из них 128 кг тротила, а радиус разрушающего действия - 2 000 метров.

Севастопольские спасатели на быстроходном катере доставили на место обнаружения бомбы пиротехников. Те спустились под воду, обвязали тросами снаряд. И катер отбуксировал его подальше от берега.

Такое перемещение предприняли, чтобы избежать возможных негативных последствий взрыва.

Пока саперы «нянчились» с 250-килограммовой бомбой, было наложено табу на водолазные спуски, купание, а также посещения берега бухты Песочная, северного берега полуострова Херсонес и северного берега бухты Карантинная. Перекрыли и внешний рейд города для движения судов. Запретили и выход судов из Севастопольской, Карантинной, Песочной, Стрелецкой, и Круглой бухт.

- Внимание, взрыв! - звучит команда.

Бомба уничтожена. Морская пучина поглотила «ба-бах». Все запреты в городе-герое сняли. Жизнь в Севастополе потекла по привычному руслу.

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Севастопольские пиротехники сняли видео: как правильно обезвредить авиабомбу в Черном море.Опасный боеприпас обнаружили сотрудники Росгвардии (ОМОН "Беркут") на выходе из бухты Стрелецкой на расстоянии 500 метров от берега, на глубине 19 метров. Авиабомба SС-250 состояла на вооружении немецкой армии. Предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Вес авиабомбы 250 кг. Вес снаряжения авиабомбы (тротил) 128 кг. Радиус разрушающего действия гидро-ударной волны 2 000 м. Радиус сейсмически опасной зоны 332 м. Видео: ГУ МЧС России по городу Севастополю

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