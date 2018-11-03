Керчь имеет право на звание самого старого города России

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-03T11:30:56+03:00

В городе нашли множество артефактов, возраст которых более 2500 лет

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Археологи нашли в крымском городе-герое редчайшие религиозные строения, возведенные в 4-5 веках до нашей эры и также и множество артефактов, возраст которых зашкаливает за 2500 лет.

- Все это дает Керчи право претендовать на звание самого старого города Российской Федерации, - считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Руководитель региона подчеркивает, что такие уникальные археологические находки дают дополнительные возможности для привлечения туристов на Крымский полуостров, что конечно же положительно скажется на доходной части бюджетов Республики Крым и муниципалитетов.

Такое заявление было сделано на совещании Правительства РФ, где шла речь

О промежуточных итогах реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в сфере туризма, культуры и спорта».

- На данный момент Министерство культуры Республики Крым и Министерство курортов и туризма Республики Крым, а также Государственный комитет по охране культурного наследия показали низкую эффективность работы. В результате – отставания, связанные как с объективными, так и субъективными причинами, - сказал Сергей Аксенов.

Глава считает, что всегда есть шансы нагнать упущенное время и справиться с возникающими проблемами. Главное – это желание и настойчивости ответственных лиц.

- Неосвоение бюджетных средств в рамках федеральных программ является кратчайшим путем к потере должностей всех, кто не выполнил поставленные задачи, - напомнил Сергей Аксенов. - Больше предупреждений не будет.