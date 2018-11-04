День народного единства в Крыму: 12 фото самых ярких моментов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-04T17:42:52+03:00

В Симферополе праздник отмечают млад и стар. Фото: Виталий ПАРУБОВ

"Комсомолка" побывала на празднике в Симферополе [фото]

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4 ноября - День народного единства. Праздник отмечает вся Россия. В столице Республики Крым весь день многолюдно на главной площади.

У артистов нет дефицита в зрителях.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Погода выдалась яркая и солнечная, как и положено на добрый и хороший праздник.

В Симферополе безопасности уделяют особое внимание.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Симферополь отдыхает, а люди в погонах начеку - порядок и безопасность под неусыпным контролем силовиков.

Духовой оркестр дарит публике бодрые марши.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Тон всему празднику задает духовой оркестр - бравурные звуки приведут в радостное настроение даже самого безнадежного пессимиста.

Площадь украшают теремки-павильоны с едой и сувенирами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Выставки-ярмарки национальных ремесел и кухонь, красочные концерты и мастер-классы для детей и взрослых – на площади Ленина места хватает для всего и всех.

Гурманы могут побаловать себя различными яствами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Любители вкусно поесть могут на площади отведать блюда разных национальных кухонь.

Малышка из 70-тых хорошо сохранилась.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Особое внимание детворы и взрослых привлекают ретро автомобили.

"Француженка"из 60-тых радует глаз и будоражит воображение.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Тем более, что можно даже посидеть в салоне и порулить.

Близнецы с удовольствием управляют легковушкой.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Автомобиль же, который собрали в 1955 году, потрясает и внушает должное уважение своим отполированным до зеркального блеска кузовом, цвета вороного крыла.

Автомобиль собран в 50-тых годах прошлого века.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздник имеет и свой южный колорит - это ходулисты. В российских городах, что севернее, такого зрелища и в помине нет. В Симферополе же, пожалуйста!

Какой же праздник без ходулистов?!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Циркачи, которые бодро вышагивают на двухметровых "ногах" привносят на народные гуляния особый шарм и очарование.

Крым вместе со всей страной отмечает праздник.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главный девиз праздника - Россия объединяет!