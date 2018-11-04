День народного единства в Крыму: 12 фото самых ярких моментов
4 ноября - День народного единства. Праздник отмечает вся Россия. В столице Республики Крым весь день многолюдно на главной площади.
У артистов нет дефицита в зрителях.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Погода выдалась яркая и солнечная, как и положено на добрый и хороший праздник.
В Симферополе безопасности уделяют особое внимание.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Симферополь отдыхает, а люди в погонах начеку - порядок и безопасность под неусыпным контролем силовиков.
Духовой оркестр дарит публике бодрые марши.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Тон всему празднику задает духовой оркестр - бравурные звуки приведут в радостное настроение даже самого безнадежного пессимиста.
Площадь украшают теремки-павильоны с едой и сувенирами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Выставки-ярмарки национальных ремесел и кухонь, красочные концерты и мастер-классы для детей и взрослых – на площади Ленина места хватает для всего и всех.
Гурманы могут побаловать себя различными яствами.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Любители вкусно поесть могут на площади отведать блюда разных национальных кухонь.
Малышка из 70-тых хорошо сохранилась.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Особое внимание детворы и взрослых привлекают ретро автомобили.
"Француженка"из 60-тых радует глаз и будоражит воображение.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Тем более, что можно даже посидеть в салоне и порулить.
Близнецы с удовольствием управляют легковушкой.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Автомобиль же, который собрали в 1955 году, потрясает и внушает должное уважение своим отполированным до зеркального блеска кузовом, цвета вороного крыла.
Автомобиль собран в 50-тых годах прошлого века.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Праздник имеет и свой южный колорит - это ходулисты. В российских городах, что севернее, такого зрелища и в помине нет. В Симферополе же, пожалуйста!
Какой же праздник без ходулистов?!Фото: Виталий ПАРУБОВ
Циркачи, которые бодро вышагивают на двухметровых "ногах" привносят на народные гуляния особый шарм и очарование.
Крым вместе со всей страной отмечает праздник.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Главный девиз праздника - Россия объединяет!