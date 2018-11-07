Готовность 99%: Симферопольский Арбат стал абсолютно новым

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-07T10:46:40+03:00

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В центре крымской столицы закончилась вторая часть реконструкции. Люди вздохнули с облегчением, когда на перекрестке улиц Пушкина и Горького убрали трехметровый забор, мешавший проходу к театру, стоматологии, ЗАГСу и различным магазинчикам и кафе.

Ограждение частично осталось только в конце ул. Пушкина (со стороны улицы Гоголя), где стоят поддоны с плиткой и стройматериалами, оставшимися после окончания второй части реконструкции ул. Пушкина. Этот участок закрыли сеткой и повесили на ней табличку: «Опасная зона».

- Готовность объекта - 99%. Осталось уложить 55 квадратных метров плитки возле улицы Горького. Основные работы выполнены: деревья посажены, основная часть плитки уложена, инженерные коммуникации заменены, - сообщил директор фирмы-подрядчика Игорь Анацкий.

На обновленной ул. Пушкина стоят новые лавочки, мусорные урны, устанавливают камеры видеонаблюдения.

Коммунальщики моют плитку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Коммунальщики не забыли и про памятник Пушкину. Хотели как лучше, но получилось как всегда. Покрасили его в точно такой же цвет, что и крышки люков, что вызвало бурю негодования среди горожан.

- Ужасно смотрится…. Как можно было такой монумент в цвет детской неожиданности покрасить, - недоумевают симферопольцы.

Подрядчик обещает все исправить. Гооврит, что с поверхности монумента удален только верхний слой черной краски, в которую он был окрашен ранее.

- Выполнен первый этап. Мы с помощью специального аппарата удалили краску. Патину еще не наносили. Она создаст естественный бронзовый цвет. Первый этап нанесения цвета стартует уже на этой неделе, - уточнил Игорь Анацкий.