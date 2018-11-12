2018-11-12T09:33:12+03:00
Общество

На Крымском мосту установили все железнодорожные опоры

Готово 307 конструкций
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Изменить размер текста:

На железнодорожной части Крымского моста завершились работы по сооружению опор. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», готово 307 конструкций, на которые установили 160 тысяч тонн пролетных строений.

- Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках – более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок, - рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Последней установили железнодорожную опору №254 в Керченском проливе между фарватером и крымским берегом. Она стоит на 33 метров от уровня воды. Это пракически 12-этажная высота.

Опора состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, которые были погружены под разными углами на глубину до 70 метров.

- Завершающим этапом стало бетонирование ее верхних элементов, на которые в дальнейшем устанавливаются специальные устройства – опорные части. На них ставятся пролеты, - рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов. – Опорные части, своего рода балансиры, обеспечат невидимые невооруженному глазу необходимые угловые и линейные перемещения пролетов в случае температурных расширений металла или возможных сейсмических колебаний.

На железнодорожной части моста продолжают установку пролетов и на морских, и на сухопутных участках стройки. На 8 строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы. Со стороны Тамани на готовых пролетах укладывают рельсошпальную решетку - уже готово более 9 из 38 километров.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Крымский мост изменит нашу жизнь: все о грузоперевозках, ценах на продукты и пробках

На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на авиабилеты (подробнее)

Авария на Крымском мосту: железнодорожный пролет съехал в воду

Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Первый заместитель главы Симферополя подала заявление об отставке
Шестерых юных туристов искали на крымской горе "Бойка"
Движение автомобилей на объездной "Дубки-Левадки" откроют до конца 2018 года
В Симферополе задержали серийную воровку детских игрушек
Для крымских чиновников купят 10 иномарок до конца года
В Симферополе столкнулись четыре автомобиля
В Крыму 12 ноября до +14 и дождь
Начинается ремонт: В Симферополе 12 ноября закроют для проезда ул. Авиационную
Водителей предупредили о ремонте участка трассы «Севастополь-Ялта»
Крымская железная дорога перевезла больше 2,6 миллиона пассажиров
У водителей в Крыму осталось 3 недели, чтобы оплатить транспортный налог
Крым вошел в пятерку лучших направлений России для молодежного туризма
В Крыму спасли туриста, повредившего ногу в горах
Погода в Крыму на 11 ноября: днем до +15, без осадков
Рыбный год: улов барабули бьет рекорды
Предприниматель в Евпатории «травил» детей в школьной столовой запрещенными продуктами