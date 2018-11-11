Налоговые каникулы и мораторий на проверки: В Крыму придумали как вывести мини-отели из тени

Половина мини-отелей, гостиниц и частных домов отдыха в Крыму работают нелегально. Власти республики разработали механизм вывода этих объектов из тени. Для этого в 2019 году будет создан единый реестр средств размещения, в который должны будут внести свои данные все нелегалы. Если это не сделают, будут наложены штрафы.

- Преференции коснутся только тех индивидуальных предпринимателей, которые добровольно вступят в единый реестр средств размещений, участвующих в проекте. Ведение единого рестра будет осуществлять Министерство курортов и туризма РК. К тем, кто не пожелает войти в правовое поле и продолжит нелегальный бизнес, будут применены все необходимые правовые и административные меры, - сообщили в пресс-службе курортного ведомства.

Единый реестр окончательно будет сформирован к началу нового курортного сезона.

- Выход в легальное правовое поле даст индивидуальному предпринимателю возможность работы с широкой аудиторией турагентов и туроператоров, заинтересованных в расширении сети деловых контактов. Это позволит улучшать загрузку средств размещения и увеличивать рамки сезона, вплоть до круглогодичной работы, - уверен министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Крым самое популярное место отдыха в России.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Что будут делать

1. Налоговые каникулы

Минкурортов РК предлагает введение в Крыму льготного налогового периода, предположительно на 3 года. Это будут так называемые «налоговые каникулы», предусматривающих нулевую налоговую ставку на прибыль для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению временного размещения.

Для этого необходимо внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в Закон Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения».

2. Мораторий на проведение проверок

Предлагается введение моратория, тоже предположительно на 3 года, на проведение плановых проверок государственного земельного надзора в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг временного размещения на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

- Использование земельного участка, предназначенного для индивидуального жилого строительства с целью получения дохода, является нарушением Земельного Кодекса России. Однако, необходимо предоставить время владельцам мини-отелей, в течение которого они получат разрешение на дополнительный вид использования земельного участка, а это возможно только после утверждения генеральных планов, – считает Вадим Волченко.

Отельеры получат ряд преференций.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

3. Компенсация затрат

Кроме законодательных преференций, мини-отелям будет предоставлена субсидия для возмещения части затрат, связанных с проведением классификации, которая, начиная с 2019 года, на территории России будет обязательной.

4. Бесплатные консультации

Индивидуальным предпринимателям обещают оказать методологическую и юридическую помощь.

ЦИФРЫ

По данным Минкурортов Крыма, на полуострове работают ориентировочно 4 500 мини-отелей, из которых только 1390 зарегистрированы в качестве индивидуальных средств размещения, и 18 000 квартиросдатчиков, из которых лишь 399 зарегистрировано в качестве индивидуальных средств размещения.

Теневой сектор туристической отрасли достигает 50%.