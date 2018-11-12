2018-11-12T13:41:22+03:00
Общество

«Монолит» создает первый корпоративный благотворительный фонд в Крыму

Фонд «Содействие» будет помогать строить храмы, а также решать социальные, культурные и экологические проблемы региона
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В этом году "Монолит" поддержали проект по возобновлению строительства Храма святой великомученицы Екатерины в Симферополе.В этом году "Монолит" поддержали проект по возобновлению строительства Храма святой великомученицы Екатерины в Симферополе.
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Строительная компания «Монолит» создает первый в Крыму корпоративный благотворительный фонд «Содействие».

По словам заместителя генерального директора компании Оксаны Афанасьевой, «Монолит» уже два с половиной года активно развивает деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности.

- В этом году мы поддержали проект по возобновлению строительства Храма святой великомученицы Екатерины в Симферополе. Думаю, что на сегодня уже есть опыт, искреннее желание и возможность масштабировать социально значимую и полезную для общества деятельность. Поэтому мы создаем первый в Крыму корпоративный благотворительный фонд, чтобы объединить возможности всех, кто так же, как и мы готов делать больше и не только для себя, – рассказала Оксана Афанасьева.

Цель деятельности будущего фонда - это оказание помощи в строительстве культовых объектов, решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, экологических или иных общественно значимых проблем на основе добровольных взносов и пожертвований.

Оксана Афанасьева отметила, что благотворительная деятельность в России и Крыму - одна из самых сложных, поэтому решение создать свой корпоративный благотворительный фонд принято осознанно.

- Мы глубоко изучили эту сферу и понимаем, с какими трудностями столкнемся и как будем их преодолевать. Сегодня мы объявили об открытии вакансии директора фонда и очень верим, что сможем найти достойного кандидата, для которого эта работа будет делом жизни, - заключилам замгенерального директора.

Застройщик системно развивает социальную ответственность в разных направлениях: экология и окружающая среда, корпоративное волонтерство, благотворительная и спонсорская помощь, популяризация и продвижение Крыма.

Фонд "Содействие"

Фонд "Содействие"

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