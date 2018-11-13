В Крыму выдают по 800 кредиток в день: На что шопоголики тратят деньги

В Крыму посчитали, сколько денег жители полуострова чаще всего отставляют в магазинах.

Средний чек покупки – 1300 рублей. Большинство платежей проходит с помощью кредитных карт.

- Каждый день мы выдаем около 800 новых кредитных карт. Чаще всего крымчане и севастопольцы рассчитываются кредитными картами в супермаркетах, АЗС и аптеках (это свыше 78% от всех транзакций по кредитным картам), и активно используют их для оплаты товаров и услуг в Интернете, - сообщили в РНКБ.

Популярность кредитных карт объясняется просто. Во-первых, удобно. Во-вторых, экономно. Расплачиваясь за продукты, бензин, одежду или технику картами, крымчане получают бонусы, которые впоследствии можно тратить на другие товары.

Шопоголики в рамках программы «Ваш бонус» в общей сложности накопили 2,4 миллиона бонусов, приравненных к 2,4 миллионам рублей (1 бонус – это 1 рубль).

- Крымчане чаще всего используют кредитные карты для повседневных нужд и активно пользуются льготным периодом, во время которого не платят банку проценты за пользование денег, полученных в кредит, при этом получают бонусы по программе лояльности «Ваш бонус».

Это очень удобно и выгодно, - считает вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Адреса магазинов, участвующих в программе «Ваш бонус» здесь.

Плюсы программы в том, что бонусы можно использовать на покупку как полностью, так и частично, при этом комбинировать оплату как за наличные, так и с карты. Бонусы не аннулируются в течение года. Хочешь, трать их через неделю, хочешь - через месяц, два или три. И даже если вы потеряете карту, то после ее восстановления накопленные бонусы никуда не пропадут.

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Две покупки в минуту

Каждую минуту в Крыму совершается по две транзакции. Число только одних онлайн-покупок в день превышает 3100! Чаще всего крымчане и севастопольцы покупают онлайн авиабилет, одежду, технику, виртуальные подарки в социальных сетях, а также оплачивают штрафы, госпошлину и коммуналку.

Среднемесячный оборот по кредитным картам «МИР», благодаря которым крымчане могут рассчитаться в любом уголке страны и мира, за последние три месяца увеличился в 1,5 раза и в настоящее время составляет 1,5 млрд рублей, при этом прирост кредитного портфеля за 10 месяцев 2018 года составляет более 2 миллиарда рублей – это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, в Крыму перестали обслуживать карты Visa и MasterCard.

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТНУЮ КАРТУ

Процедура становится все проще и проще. Заказать кредитку можно не выходя из дома или офиса. Подать заявку на получение можно онлайн. В банк необходимо будет прийти один раз для подписания документов и получения карты.

Среди преимуществ карты – возможность ее получения в любом отделении банка, льготный период до 55 дней, в который не начисляются проценты за пользование кредитом, оплата товаров и услуг без комиссии через торговые терминалы любого банка-участника платежной системы «Мир», а также участие в программе «Ваш Бонус».

ЦИФРЫ

За два года РНКБ выдал более 300 000 кредитных карт жителям Крыма и Севастополя с общим лимитом 9,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день кредитный портфель по данному банковскому продукту достиг 3,8 миллиарда рублей.

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