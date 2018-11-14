2018-11-14T17:04:18+03:00
Общество

Капремонт по-крымски: тротуары Симферополя стали арт-объектами «Сломай себе ноги»

Все ремонтные работы планируют завершить до 20 декабря
Надежда ДАЦЮК
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На перекрестке Севастопольской и Козлова сняли брусчаткуНа перекрестке Севастопольской и Козлова сняли брусчаткуФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе продолжается капитальный ремонт дорог. В центре города и на улице Севастопольская до сих пор затруднительно ездить, несмотря на то, что 12 ноября открылось беспрепятственное движение на участке от Данилова до Объездной. Помимо того, что в городе пробки, возникла другая проблема – начался ремонт тротуаров. И теперь центр столицы Крыма похож на послевоенные катакомбы.

- Выходишь из перехода на Центральном рынке в сторону улицу Кирова и видишь перед собой огромную кучу земли, рядом канава, все огорожено красной лентой. Даже не знаешь, как это все обходить. Приходится идти на проезжую часть, - сокрушается домохозяйка Юлия.

"Катакомбы" на Центральном рынке Фото: Надежда ДАЦЮК

"Катакомбы" на Центральном рынкеФото: Надежда ДАЦЮК

- Видел, как сорвали верхний слой асфальта около Государственного академического музыкального театра РК. Теперь около остановки грязь, а перед афишами куча мусора. Хочется, чтобы уже поскорее доделали ремонт, - сетует студент Андрей.

13 ноября асфальт сняли на тротуаре площади им. Ленина Фото: Надежда ДАЦЮК

13 ноября асфальт сняли на тротуаре площади им. ЛенинаФото: Надежда ДАЦЮК

На пересечении улицы Козлова и Севастопольской рабочие сорвали брусчатку, что вызвало негодование симферопольцев.

Снятую брусчатку скоро вернут на место Фото: Надежда ДАЦЮК

Снятую брусчатку скоро вернут на местоФото: Надежда ДАЦЮК

«Это кошмар. Больно смотреть, как город превращается во что-то жуткое», «Идешь и спотыкаешься. Жуткое зрелище», «арт-объект «Сломай себе ноги», - негодуют местные жители в соцсетях.

- В рамках капительного ремонта улиц Симферополя рабочие также ремонтируют и тротуары. Брусчатку вскоре вернут на место, - сообщили «Комсомольской правде-Крым» в пресс-службе администрации Симферополя.

То же самое сказали и рабочие на местах.

- Мы здесь траншею рыли, вот и брусчатку сняли, будем переносить бордюр, потом вернем плитку на место, к 20 декабря (сроку окончания работ – ред.) как раз и успеем завершить все работы, - прояснил ситуацию уроженец Таджикистана Бекир Юнусов.

Работы по капитальному ремонту улиц в Симферополе начались в августе. На эти работы было выделено 1,4 миллиарда рублей. Все улицы обещают привести в полный порядок до 20 декабря.

На проспекте Кирова до сих пор пробки Фото: Надежда ДАЦЮК

На проспекте Кирова до сих пор пробкиФото: Надежда ДАЦЮК

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил расследованиями и уголовными делами подрядчикам, которые не выполнят ремонт дорог в установленные сроки. Строители работают круглосуточно в посменном режиме.

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