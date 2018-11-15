"Любой народ имеет право на самоопределение": Члены делегации Пакистана назвали санкции против Крыма терроризмом

Члены делегации Пакистана прибыли в Крым 14 ноября и уже успели посетить Ливадийский дворец в Ялте, а также встретиться с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

- Мне было очень интересно как историку побывать на месте, где прошла Ялтинская конференция, ознаменовавшая окончание второй мировой войны. Раньше я просто читал об этом в книгах. Сейчас как будто история ожила перед моими глазами, - рассказал о впечатлениях Авами Асфандияр Вали Хан.

Также политик рассказал, как относится к санкциям, которые США вводит в отношении России и полуострова.

- Любой народ имеет право на самоопределение. Считаю, что есть два типа терроризма. Первый – это когда подрывают мосты, людей. Второе – это насаждение своих взглядов другим людям. Так нельзя, - выразил свое мнение председатель Национальной партии Авами Асфандияр Вали Хан.

Делегаты отметили, что на их родине детям довольно сложно получать образование, поскольку многие регионы и школы в том числе разрушили террористы.

- Мы бы очень хотели, чтобы наши дети учились в Крыму и развивали межкультурные коммуникации, получали хорошее образование, - сообщил второй генеральный секретарь Авами Ваджид Али Хан.

Авами Асфандияр Вали Хан отметил, что некоторые студенты из Пакистана уже учатся в Крыму, но их пока очень мало. Пакистанцы надеются, что в ближайшее время больше их сограждан смогут получить качественное образование на российском полуострове.

Ранее делегаты встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым и попросили помощи в получении образования их соотечественниками на полуострове. Крымский премьер пообещал делегатам обдумать дальнейшее сотрудничество и возможность укрепления гуманитарных связей.

Визит пяти членов делегации из Пакистана продлится с 14 по 17 ноября. Гости планируют продолжить знакомство с достопримечательностями Крыма.

Ранее в Крыму побывали члены словацкой делегации. Они признали российскую принадлежность полуострова и пообещали примирить крымчан с украинцами. Также на полуострове побывала делегация из США. Им оказалось все равно, внесет ли их Украина в черные списки после посещения республики.

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