2018-11-15T19:43:52+03:00
Политика

«Переходный период» для Крыма продлят еще на 5 лет

Правительство РФ сохранит особые условия для имущественных отношений, земельной и градостроительной сферы
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Крым получил преференции в трех сферах.Крым получил преференции в трех сферах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Крым снова получил преференции. В этот раз они коснулись трех сфер: земельной, градостроительной и имущественных отношений.

Для расчета земельного налога и арендной платы с 2019 года должна была применяться кадастровая стоимость. Это новшество решили перенести на 2020 год.

Если бы новый налог ввели сейчас, это могло бы привести к повышению стоимости аренды, как у физических, так и юридических лиц. Теперь у депутатов появится время на то, чтобы сделать оценку земельных участков прозрачной, а размер налогов - приемлемым.

Решается вопрос и что делать с документами и разрешениями на застройку, выданными еще при Украине.

Власти хотят выработать схему, благодаря которой сфера строительства станет более понятной для местных жителей и застройщиков.

- В Херсоне до сих пор штампуют различные документы: будь то нотариальные акты, договоры купли-продажи, доверенности до 2014 года, которые в Крыму пытаются выдать за настоящие, - говорит глава РК Сергей Аксенов. - Нужно отрегулировать процесс таким образом, чтобы всплывающие из ниоткуда решения, датируемые украинским периодом, были рассмотрены максимально объективно и чтобы по ним принимались адекватные решения. Порядочные застройщики, у которых все градостроительные нормы соблюдены, не пострадают и будут продолжать свою работу.

По словам Аксенова, правительством РФ принято решение о том, чтобы особый режим, действующий для Крыма в сфере земельных и имущественных отношений, был продлен до 2023 года, в сфере градостроительства - до 2022 года.

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