В Керчи заработал рыбный порт

Добрые вести пришли с востока Крым – начал функционировать рыбный порт в городе-герое Керчи.

- Возвращение легенды. В Керченском рыбном порту 10 лет спустя появилась рыба! – такой пост написал генеральный директор в ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков на своей странице в Facebook.

Руководитель пишет о том, что уже подписан контракт на приемку свежевыловленной в Черном море рыбы. В договоре идет речь о том, что каждую неделю в порт будет заходить судно скандинавской постройки. В ближайшем будущем ожидается постановка в работу второго судна.

- Технология отработана и давно известна, планы большие, надеемся, что лов всегда будет удачным, а значит и доходы у порта будут и свежая черноморская рыба - на столах россиян, - отмечает Алексей Волков.

На коротеньком видеоролике лотки быстренько заполняются небольшой серебристой рыбой.

Заработал Керченский рыбный порт: хамса течет ручейком.Возвращение легенды. В Керченском рыбном порту 10 лет спустя появилась рыба! Такой пост сделал в соцсетях гендиректор в ГУП РК Крымские морские порты Алексей Волков. Видео: Алексей Волков

- Что за рыба? Хамса? – спрашивают в комментариях посетители соцсетей.

- Она родненькая! - отвечает генеральный директор в ГУП РК «Крымские морские порты».

- Местная рыба в магазинах появляется, но редко. Если свежая разбирают быстро, если не очень то не берут. Кроме хамсы, ставридки и иногда барабульки - другого не видим. Кефальку брали у рыбачков, а сейчас с 1 ноября и вовсе запрещен промысел, - жалуются любители рыбных блюд.

- Приезжайте в Керчь.По погоде все есть, - отвечает Алексей Волков.