Депутат Госдумы об украинской провокации: Лайки в Facebook для Порошенко значат больше, чем судьба своих военных

Президент Украины Петр Порошенко днем 26 ноября обратился к руководству Российской Федерации с требованием выдать незалежной корабли ВМСУ и украинских военнослужащих, которых задержали в воскресенье после попытки незаконно пройти через Керченский пролив. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что главу соседнего государства судьба военных моряков волнует гораздо меньше, чем "хайп" в социальных сетях вокруг скандального "прорыва" в Азовское море.

- Президент Украины сначала собрал СНБО, проконсультировался с кураторами, ввел военное положение, сделал громкие заявления, собрал лайки и репосты в Facebook, и только потом озаботился судьбой своих граждан. Это все, что нужно знать о Порошенко и его озабоченностью судьбой Украины, - сказал Белик в комментарии "Комсомольской правде - Крым".

Напомним, два украинских военных катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яны Капу" в воскресенье, 25 ноября, вышли из Одессы и попытались пройти в порт Мариуполя через Керченский пролив. В 7 часов утра они незаконно пересекли границу территориальных вод Российской Федерации, катера и буксир сопровождали российские пограничники. На законные требования остановиться военные моряки из незалежной не реагировали. Затем они попробовали пройти через Керченский пролив, не оформив, как положено, разрешение на проход по каналу и не встав в очередь. В результате пограничники задержали катера и буксир вместе с экипажами, пришлось применить оружие. Возбуждено уголовное дело.

Хронология событийФото: Алексей СТЕФАНОВ

В то же время президент Украины Петр Порошенко вечером воскресенья созвал Совет по безопасности и рекомендовал ввести военное положение. Режим начнет действовать после утверждения украинским парламентом. Внеочередное заседание Верховной рады назначено на 16 часов 26 ноября.

- Введение военного положения на Украине - вполне ожидаемый шаг для Порошенко, который таким образом рассчитывает отодвинуть старт избирательной кампании и в итоге подтянуть свой рейтинг, который колеблется в районе 5-6%. Ничего серьезного этот шаг не несет, ведь мы не слышим о разрыве дипотношений между нашими странами. Руководство Украины продолжает играть в игры ради удержания власти, - считает Дмитрий Белик.

По мнению депутата Госдумы, военное положение даст действующему президенту, Кабинету министров и Верховной раде гарантии, что их не распустят. Белик подчеркнул, что данный режим позволяет запретить деятельность любой партии или общественной организации, разогнать любой митинг или акцию.

- Опасность этой ситуации в том, что если Порошенко не будет хватать процентов для победы, он может повторять провокации условно бесчисленное множество раз, - предостерег депутат. - Нет никаких гарантий, что Порошенко не решит организовать провокацию на сухопутной границе полуострова, чтобы еще продлить военное положение или отодвинуть старт избирательной кампании или еще больше ограничить демократию и свободу слова в стране.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Джаралла, политолог:

- Введение военного положения выглядит истерикой украинского руководства, которое пытается лихорадочно спасти себя. И сделать хоть что-то в ситуации полного провала. После произошедшего Порошенко даже не относится к категории «политических трупов», он никто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Очередная авантюра": В Крыму ответили на незаконное пересечение украинскими кораблями границы с РФ

Три военных судна двигались по направлению к Керченскому проливу (подробнее).

«Создают конфликтную ситуацию в регионе»: В ФСБ России прокомментировали действия украинских кораблей в Черном море

Они находятся там уже пятый час (подробнее).

В Керченском проливе возобновили судоходство, приостановленное из-за украинской провокации

Ограничение действовало с полудня воскресенья (подробнее)

Вторая группа украинских катеров перестала прорываться к Керчи и ушла назад после ареста пограничниками первой группы

Сюжет с попыткой прорыва украинских бронекатеров из Чёрного моря в Азовское получил неожиданное развитие. Напомним, первая группа из трёх кораблей («Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») днём 25 ноября вторглась в 12-мильную акваторию прибрежных российских вод и попыталась пройти Керченским проливом. В общем-то, сделать это можно было совершенно легально — достаточно было официально заявить о своём желании пограничной службе РФ, поскольку разрешение на проход через Керченский пролив по морскому праву носит уведомительный характер (подробности)