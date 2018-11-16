«Новатор» в спортивной жизни Крыма

Социально ответственная фирма

Джанкойский молокозавод «Новатор», как крупнейший производитель молочной продукции в Крыму и лауреат международных премий качества, помогает нашим спортсменам, в том числе паралимпийцам, выступать на самом высоком уровне.

Накануне в Турции прошел Чемпионат мира по армрестлингу, в котором участвовали сильнейшие представители этого вида спорта из 33 стран мира. На турнир были отобраны и семь лучших спортсменов Крыма. К сожалению, расходы для участия в столь крупных соревнованиях значительные. Спортсмены вынуждены обращаться за поддержкой к компаниям, которым не безразлична судьба крымского спорта.

Молокозавод «Новатор» с удовольствием откликнулся на просьбу армрестлеров Джанкоя с ограниченными физическими возможностями и оказал им необходимую помощь, благодаря чему ребята достойно представили свой город, регион и наконец Российскую Федерацию. Неоднократный призер международных соревнований по армрестлингу джанкоец Нияз Измайлов занял второе место в категории до 85 килограммов.

После успешного выступления на ЧМ прославленный джанкоец почти осуществил свою мечту выполнить норматив и стать Мастером спорта международного класса.

- Чтобы попасть в сборную России, ты должен быть первым или вторым. Если ты уже им стал, то нет возможности выехать, приходится обращаться за помощью. Спасибо, что люди откликнулись, помогли нам, это очень многого стоит. Если бы не «Новатор», то этой медали у Крыма бы не было, - подчеркнул Измайлов.

Его товарищ и партнер по команде джанкоец Владимир Руденко благодаря заводу смог впервые принять участие в Чемпионате мира для армрестлеров-паралимпийцев, где тоже показал хороший результат, войдя в шестерку сильнейших.

- Джанкойский молокозавод «Новатор» не только оказал нам финансовую поддержку, но и обеспечил нас экипировкой, - рассказал Владимир Руденко.

Локомотив городского спорта

Впрочем, помощь армрестлерам – лишь одно из многих направлений сотрудничества завода со спортсменами и спортивными сообществами.

- Я, как руководитель федерации спортивной борьбы Джанкоя, очень доволен той поддержкой, которую нам оказывает «Новатор». С его помощью мы закупили второй борцовский ковер, чувствуется, что руководство предприятия заботится о развития детского спорта в городе, - отметил Владислав Иванов.

Благодаря "Новатору" в Джанкое тренируются ребята разных возрастных категорий и проводятся соревнования.

Кроме того, спортивные коллективы получают от «Новатора» качественную экипировку, фирма обеспечивает призами местные соревнования для федерации кекусинкай карате, координационно-методического центра по вопросам обучения детей Джанкоя правилам дорожного движения и конкретно команды «Юид» городского лицея №2. Оказывает регулярную помощь и поддержку собственной футбольной команде «НОВАТОР».

Также, при поддержке завода активно развивается школа бокса №1 в Джанкое и подобная школа в Ялте. Теперь на ринге с фирменным логотипом «Новатора» тренируются ребята разных возрастных категорий, проводятся соревнования.

- Хочется выразить большую благодарность руководству джанкойского молокозавода. Они всячески поддерживают нашу школу бокса. Благодаря «Новатору» у нас появился полупрофессиональный ринг, на котором могут проводиться соревнования республиканского уровня, мешки, форма и перчатки для ребят. «Новатор» также поддерживает нас в поездках, - пояснил тренер школы бокса №1 Джанкоя Кирилл Гнездилов.

Более того, компания ежегодно проводит для жителей города и района увлекательные спортивные мероприятия: «Молочный кросс», акция «На работу на велосипеде», а для самих «новаторцев» проходят Спартакиада и Веселые старты.

Завод молочной продукции «Новатор» и в дальнейшем намерен продолжать этот важный социальный проект и приложить максимум усилий для внедрения в общество принципов здорового образа жизни, формирования культуры правильного питания с целью вырастить новое поколение, которое принесет нашей стране новые победы.