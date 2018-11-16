Природная косметика для красоты и здоровья

Косметика, производимая на базе минеральных масел, синтетических душистых веществ, консервантов, краси­телей, ускоряет старение кожи и образование морщин. Подобная продукция производится без учета физиоло­гических особенностей кожи. Химические эмульгаторы и другие вещества, входящие в состав косметических средств, нарушают целостность защитной пленки поверх­ности кожи, что приводит к ее высушиванию, старению, а нередко - к появлению дерматологических и аллерги­ческих заболеваний, так как при пользовании этой кос­метикой ликвидируется симбиотическая микрофлора - основная часть физиологического механизма биоценоза здоровой кожи. Эти продукты не справляются со своей задачей так, как природные вещества.

Многие современные косметические средства со­держат вещества, слишком плотные на молекулярном уровне, которые не могут проникнуть в кожную ткань, не достигают необходимого клеточного слоя и не ока­зывают на нашу кожу лечебное или профилактическое воздействие.

Лечебные методы, основанные на применении нату­ральной аромакосметики, базируются на особенном восприятии сути самого заболевания. Определенные вещества, взятые у природы, действуют в гармонии с физиологическими процессами нашего организма, ко­торый представляет собой сложный биологический ком­плекс с собственной защитной системой, стимулируют способность самолечения, тонизируют и укрепляют организм.

Если фирма «Царство ароматов» с самого начала ее основания в 2002 году взяла курс на создание и производство натуральной косметики, которую теперь называют органической, то известные марки стали это делать, только начиная с 2015 года.

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Хорошим, действенным средствам никакой кризис не поме­ха - более того, в кризис только и продается такая продукция, которая помимо чисто косметических целей преследует и более важную задачу - оказать лечебное воздействие на кожу, органы и системы человека. Всякая наносная шелуха рекламы чудо-кос­метики быстро отсеивается.

Следует также отметить, что фирма «Царство ароматов» ис­пользует не только моноэкстракты в работающих дозах, но также широко применяет в своих рецептурах комбинации экстрактов, растительных паст, эфирных масел, которые дополняют друг друга, усиливая положительное действие конечного продукта.

Стоит обратить внимание еще на одну тенденцию – покупа­телей раздражает «бурый мексиканский кактус», «синий мох с горы Фудзияма» и другие плоды бурной фантазии косметологов. Чем устраивать гонки за «чудодейственными» экзотическими ингредиентами, которые на каждый сезон нужны новые, лучше сделать хороший, качественный продукт на основе проверенных временем компонентах – вытяжках из ромашки, календулы, че­реды, шалфея, лаванды, конского каштана, паст лекарственных трав, плодов, ягод.

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Всем этим ассортиментом природных биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов пользуется фирма «Царство ароматов» в своих разработках и производстве косметических средств, которые действительно работают и приносят людям поль­зу. За 15 лет присутствия на рынке России мы ни разу не слышали о негативном воздействии нашей продукции, наоборот, покупатели отмечают, что некоторые дерматологические заболевания, приоб­ретенные от использования средств знаменитых брендов, они лечи­ли нашей косметикой.

Поэтому на сегодняшнем этапе работы для нас существует про­стой и понятный принцип - мы будем и в дальнейшем производить действенный продукт с лаконичным дизайном, понятным соста­вом, знакомыми, а не фантастическими ингредиентами, подъем­ными ценами, рассчитанными не на грабеж, а на реальную помощь мужчинам и женщинам, которые посвящают часть своей жизни сохранению красоты и здоровья.

Пользоваться ли нашей косметикой - выбор за Вами. Если Вы в своем балансе времени ежедневно выделите не более одного часа времени, не будете ленивыми, поверите в целебную силу Природы, если Вы используете для своего здоровья хотя бы не­большую часть нашей продукции, то вскоре сможете убедиться в том, что внешние признаки возраста Вас уже не тревожат и Вы обретете веру в себя, свою неотразимую красоту, которая доставит удовольствие не только Вам, но и окружающим людям, особенно мужчинам. А согласитесь, что комплимент, произнесенный вслух и повернутые вслед Вам головы - это уже победа.

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Удачи Вам, терпения и успеха, а работники фирм «Царство аро­матов» и «Конфитю» все сделают для того, чтобы Вам помочь в этом полезном, важном и благородном деле.

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