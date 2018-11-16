Природная косметика для красоты и здоровья
Косметика, производимая на базе минеральных масел, синтетических душистых веществ, консервантов, красителей, ускоряет старение кожи и образование морщин. Подобная продукция производится без учета физиологических особенностей кожи. Химические эмульгаторы и другие вещества, входящие в состав косметических средств, нарушают целостность защитной пленки поверхности кожи, что приводит к ее высушиванию, старению, а нередко - к появлению дерматологических и аллергических заболеваний, так как при пользовании этой косметикой ликвидируется симбиотическая микрофлора - основная часть физиологического механизма биоценоза здоровой кожи. Эти продукты не справляются со своей задачей так, как природные вещества.
Многие современные косметические средства содержат вещества, слишком плотные на молекулярном уровне, которые не могут проникнуть в кожную ткань, не достигают необходимого клеточного слоя и не оказывают на нашу кожу лечебное или профилактическое воздействие.
Лечебные методы, основанные на применении натуральной аромакосметики, базируются на особенном восприятии сути самого заболевания. Определенные вещества, взятые у природы, действуют в гармонии с физиологическими процессами нашего организма, который представляет собой сложный биологический комплекс с собственной защитной системой, стимулируют способность самолечения, тонизируют и укрепляют организм.
Если фирма «Царство ароматов» с самого начала ее основания в 2002 году взяла курс на создание и производство натуральной косметики, которую теперь называют органической, то известные марки стали это делать, только начиная с 2015 года.
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Хорошим, действенным средствам никакой кризис не помеха - более того, в кризис только и продается такая продукция, которая помимо чисто косметических целей преследует и более важную задачу - оказать лечебное воздействие на кожу, органы и системы человека. Всякая наносная шелуха рекламы чудо-косметики быстро отсеивается.
Следует также отметить, что фирма «Царство ароматов» использует не только моноэкстракты в работающих дозах, но также широко применяет в своих рецептурах комбинации экстрактов, растительных паст, эфирных масел, которые дополняют друг друга, усиливая положительное действие конечного продукта.
Стоит обратить внимание еще на одну тенденцию – покупателей раздражает «бурый мексиканский кактус», «синий мох с горы Фудзияма» и другие плоды бурной фантазии косметологов. Чем устраивать гонки за «чудодейственными» экзотическими ингредиентами, которые на каждый сезон нужны новые, лучше сделать хороший, качественный продукт на основе проверенных временем компонентах – вытяжках из ромашки, календулы, череды, шалфея, лаванды, конского каштана, паст лекарственных трав, плодов, ягод.
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Всем этим ассортиментом природных биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов пользуется фирма «Царство ароматов» в своих разработках и производстве косметических средств, которые действительно работают и приносят людям пользу. За 15 лет присутствия на рынке России мы ни разу не слышали о негативном воздействии нашей продукции, наоборот, покупатели отмечают, что некоторые дерматологические заболевания, приобретенные от использования средств знаменитых брендов, они лечили нашей косметикой.
Поэтому на сегодняшнем этапе работы для нас существует простой и понятный принцип - мы будем и в дальнейшем производить действенный продукт с лаконичным дизайном, понятным составом, знакомыми, а не фантастическими ингредиентами, подъемными ценами, рассчитанными не на грабеж, а на реальную помощь мужчинам и женщинам, которые посвящают часть своей жизни сохранению красоты и здоровья.
Пользоваться ли нашей косметикой - выбор за Вами. Если Вы в своем балансе времени ежедневно выделите не более одного часа времени, не будете ленивыми, поверите в целебную силу Природы, если Вы используете для своего здоровья хотя бы небольшую часть нашей продукции, то вскоре сможете убедиться в том, что внешние признаки возраста Вас уже не тревожат и Вы обретете веру в себя, свою неотразимую красоту, которая доставит удовольствие не только Вам, но и окружающим людям, особенно мужчинам. А согласитесь, что комплимент, произнесенный вслух и повернутые вслед Вам головы - это уже победа.
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Удачи Вам, терпения и успеха, а работники фирм «Царство ароматов» и «Конфитю» все сделают для того, чтобы Вам помочь в этом полезном, важном и благородном деле.
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