Ангельский голос - тайное оружие победительниц «Мисс полиция Севастополь-2018»

"Комсомольская правда" проводит в ноябре два конкурса вместе с МВД.

Первый всероссийского масштаба - "Народный участковый". Вся страна на сайте kp.ru голосовала за лучшего участкового страны. 16 ноября итоги были подведены в Москве - лучшим Анискиным страны стал Сергей Кузюков из Брянской области.

И второй - региональный "Мисс полиция". На прошлой неделе мы, "КП-Крым", поздравляли победительниц конкурса "Мисс полиция Республики Крым-2018".

А сегодня награждали красавиц в погонах еще в одном регионе нашего полуострова - Севастополе - на аппаратном совещании в УМВД.

- Все знают, что в полиции служат умные, сильные, смелые, надежные мужчины, готовые в любую минуту прийти на помощь. Но все чаще стали охранять порядок и не менее мудрые, отважные, и в то же время еще и красивые девушки. Вот они-то и стали участницами нашего фотоконкурса, который мы традиционно проводим в честь Дня полиции, - сказала на награждении Марина Сизова, главный редактор крымского выпуска «КП». - Фотографии и анкеты 13 севастопольских красавиц в погонах украсили наш сайт crimea.kp.ru. И читатели могли отдать свои голоса за ту или иную конкурсантку. Выбор сделать было непросто - каждая участница конкурса достойна восхищения!

На торжественной церемонии награждения выступил и начальник УМВД России по городу Севастополю, генерал-майор полиции Василий Павлов:

- От себя лично и от руководства УМВД хочу выразить слова благодарности за ту акцию, что «Комсомолка» уже не в первый раз проводит. На самом деле вы абсолютно правы - те девушки и женщины, что с нами служат, действительно, вдохновляют нас на подвиги. Их присутствие обязывает любого мужчину быть лучше.

Итак, кто же больше всего набрал голосов? Читатели сделали свой выбор, и нам осталось только его озвучить.

I место. 18724 голоса

Ольга ЕЛИСЕЕВА

Старший инспектор отделения статистики ИЦ УМВД России по г. Севастополю.

Ольга Елисеева.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Погоны надела совершено случайно, - признается девушка. - Всегда хотелось совместить свою основную специальность «программирование» с возможностью сделать мир чуть лучше. И как только предложили попробовать свои силы в правоохранительных органах, то пошла, не раздумывая. И родные поддержали мой выбор. В полицию пришла пять лет тому назад, в 2013-м году. И ни разу об этом не пожалела. Сейчас работаю в информационном центре, где занимаюсь администрированием баз по уголовной статистике.

Как же удалось победить?!

- Все неожиданно! Голосовали за меня все близкие и родные! Израиль, Германия, Америка и, конечно же, Россия!

Как только выдается свободная минутка, то девушка становится к плите - ах, какая у нее получается лазанья, просто пальчики оближешь! Хотя Ольга себя в кулинарии не ограничивает - захотелось чего-то новенького, нашла рецепт в интернете, надела фартук и вот вся кухня уже наполнилась дразнящими вкусными ароматами.

Когда кухонная миссия выполнена, то Ольга идет в горные походы. Личный рекорд - подъем на Роман-Кош. Обожает пляжный отдых: с толком и неторопясь, до бронзового оттенка, полежать на солнышке - отменное удовольствие! На следующий год, с наступлением тепла, планирует примерить акваланг – пора осваивать дайвинг.

Мечтает Екатерина о продвижении по службе, карьерном росте и, конечно же о семье, детях и надежном мужском плече. Пока же сердце девушки свободно.

II место. 17028 голосов

Екатерина НАЛИВАЙКО

Полицейский ОРППСП ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

Екатерина Наливайко. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

- Брат старше меня на 12 лет. Сначала в МЧС служил – по вечерам о своей работе только и рассказывал. Я слушала, и все его форму примеряла. Потом он стал сотрудником полиции, - рассказывает девушка. – Вот и я в старших классах решила, что окончу школу и пойду служить.

И уже два года Екатерина выходит на улицы Севастополя в качестве инспектора дорожно-постовой службы.

В том, что приходится дежурить и по будням, и по праздникам, девушка находит свои плюсы:

- Например, на Новый год не нужно заморачиваться насчет креативных нарядов и оливье. 2018-й встретила на Нахимовской площади, где следила за порядком. И 2019-ый тоже так же отмечу.

Избранник Екатерины тоже любит свою работу - он участковый, а это значит на службе денно и нощно.

- Мы уже привыкли к такому режиму. Понимаем друг друга - всегда есть о чем поговорить, - объясняет девушка.

С маршем Мендельсона пара решила не тянуть и уже запланировала свадьбу.

В роте, где служит Екатерина, 50 парней и две девушки.

И нужно сказать, что у Екатерины есть свое тайное оружие. Голос у нее нежный, девичий, почти детский. И когда она делает замечание, что мол, гражданин, соблюдайте порядок, то даже самые шумные впечатляются контрастом - строгая форма, в руках резиновая дубинка, на поясе пистолет, наручники - и тут вдруг ангельский голосок - и становятся как шелковые.

III место 15953 голоса.

Мария ЕВДОКИМОВА

Старший инспектор ОК ОРЛС УМВД России по г. Севастополю.

Мария Евдокимова.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- У нас династия! Отец, мама, дядя, брат - все полицейские - и девушка заливисто смеется. - Для меня все было неизбежно.

Мария - сотрудник отдела по работе с личным составом, так в полиции называется отдел кадров.

- Я принимаю на службу, - объясняет девушка. – Самое главное в моей работе нужно быть морально закаленным и коммуникабельным: с людьми, с личным составом не так уж и просто работать.

Мария объясняет, что сейчас в полиции много женщин - чуть меньше половины. Прекрасный пол всегда хотел быть наравне с мужчинами.

Работу совмещает с воспитанием дочери.

12-летняя Маргарита не раз и не два уже заявляла:

- Хочу быть как мама!

Мария же считает, что у дочери еще есть время выбрать профессию, но если она пойдет по ее стопам, то поддержит ее выбор:

- Профессия непростая, но зато интересная и нужная.

В свободное же время форму она меняет на спортивную одежду и отправляется в походы вместе с родителями и друзьями.

- На Крымском полуострове есть все для активного отдыха: море, озера и леса, - уверена Мария.

Самое любимое место в Крыму?

- Ай-Петри! Не раз и не два поднимались пешком, - не раздумывая отвечает красавица.

КСТАТИ

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Общее фото на память. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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- эфирные масла и композиции из них,

- косметика на натуральной основе с лечебно-профилактическим действием.

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Адреса фирменных салонов-магазинов "Царство ароматов" в Севастополе

- ул. Адмирала Октябрьского, 3 (ост. "Водоканал")

- пр. Героев Сталинграда, 67 (ост. "пляж "Омега")

Телефон: +7 (978) 832-92-07

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Сайт: zarstvo.com

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