2018-11-20T14:04:00+03:00
Общество

"Пусть не суют нос не в свои дела": В Крыму ответили на угрозы Евросоюза по Азовскому морю

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС намерен принять «четко выраженные меры» из-за проверок судов
Надежда ДАЦЮК
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Сотрудники погрануправления останавливают иностранные суда и проверяют документыСотрудники погрануправления останавливают иностранные суда и проверяют документыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымский депутат посоветовал Евросоюзу «не совать нос не в свои дела» и не лезть в российско-украинские отношения.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен в течение ближайшего времени принять «четко выраженные меры» в связи с ситуацией в Азовском море.

- Мы передали ясное послание нашим собеседникам в РФ, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов – ред.) прекратится. - Сказала Могерини и выразила обеспокоенность, что текущее положение наносит вред не только украинской экономике, но и европейским судам.

Ефим Фикс, заместитель Председателя Госсовета Республики Крым, что так называемые меры, которые Евросоюз собирается предпринять в отношении России по Азовскому морю, будут выглядеть как укус комара для слона.

- Какое отношение Евросоюз имеет к Азовскому морю и к отношению между Россией и Украиной? Они опять посчитали, что самые главные здесь, и только с их согласия либо несогласия решаются вопросы. А если они нам расскажут, что Солнце не будет всходить? Пусть займутся европейскими делами, там непочатый край работы. Мы сами разберемся, что нам нужно делать – проверять или не проверять корабли, выполнять или не выполнять нормы международного права. И пусть они не суют нос в не в свои дела, - заявил депутат.

И без того непростые российско-украинские отношения усложнились после 25 марта, когда пограничники незалежной задержали в нейтральных водах российское судно «Норд» с рыбаками из Керчи. В мае уже российские пограничники приняли меры против украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», которое незаконно вылавливало рыбу у крымских берегов. 30 октября в Армянске на границе украинских моряков обменяли на российских, членов экипажа судна «Норд». Однако капитаны судов еще не вернулись домой. Против них заведено уголовное дело.

Сейнер «Норд» на Украине собрались выставить на продажу. 7 ноября должен был пройти первый аукцион, но участники не внесли необходимый взнос, и он не состоялся.

Позже и Россия, и Украина, укрепили свои позиции в Азовском море. Украинскую сторону не устраивает, что пограничники часто досматривают суда. В конце сентября украинское поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины проплыли через Керченский пролив. На борту кораблей был крымский лоцман.

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