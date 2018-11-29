В Крыму возле границы с Украиной развернули четвертый дивизион ЗРКС-400 «Триумф»

Воздушные границы Крыма теперь охраняют четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Четвертый дивизион заступил на дежурство в четверг, 29 ноября. Комплексы развернули в Джанкое - на севере полуострова, недалеко от украинской границы.

- В Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма, - сообщил ачальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев. - Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил приказ о заступлении командиру зенитно-ракетного полка.

С-400 протестировали под Астраханью. Фото: пресс-служба ЮВО

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» выдвинулись на позиции и развернули пусковые утановки, а также выполнили топопривязку и ориентирование комплекса на местности. Военнослужащие уже отслеживают возможные цели.

Ранее дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы в Астраханской области - на Государственном центральном межвидовом полигоне. По данным пресс-службы ЮВО, расчеты отстрелялись по мишеням, имитировавшим низколетящие, скоростные и баллистические цели.

Кроме того, систему тестировали на виброустойчивость в движении по разным типам дорог на разных скоростях. Никаких скидок на погоду для боевых машин не делали.

С-400 протестировали под Астраханью перед отправкой в Крым.Видео: пресс-служба ЮВО

Из Астраханской области установки доставили на полуостров железнодорожным транспортом.

Аналогичные комплексы начали разворачивать в Крыму с января 2017 года. Сначала пусковые установки появились в Феодосии, в начале 2018 года - в Севастополе, а несколько месяце назад - в Евпатории.

СПРАВКА КП

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» может поразить все современные и перспективные средства воздушного нападения. От «Триумфа» не скроются ни баллистические, ни крылатые ракеты, ни стратегические бомбардировщики. Можно применить такие пусковые установки и против наземных объектов.

Комплекс может перехватывать цели на расстоянии до 600 километров, а поражать - на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров.