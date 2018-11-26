2018-11-26T10:33:41+03:00
Политика

В Керченском проливе возобновили судоходство, приостановленное из-за украинской провокации

Ограничение действовало с полудня воскресенья
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Суда снова ходят в штатном режимеСуда снова ходят в штатном режимеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 26 ноября, в Керченском проливе возобновили движение судов. Ограничение действовало с полудня 25 ноября.

- Ограничение, действовавшее с полудня 25 ноября, отменено. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3 утра 26 ноября в штатном режиме, - сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Напомним, движение гражданских судов в Керченском проливе ограничили 25 ноября в связи с тем, что украинские военные корабли незаконно пересекли государственную границу РФ.

В частности, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яны Капу" вышли из порта Одессы (Черное море) и направлялись в порт Мариуполя (Азовское море). При этом они не оформляли разрешение на проход по Керчь-Еникальскому каналу в соответствии с российским законодательством и не были включены в очередь.

Хронология конфликта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

Вечером 25 ноября все три корабля ВМСУ задержали пограничники. Чтобы их остановить, сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, так как корабли из незалежной не реагировали на законные требования сопровождавших их катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота о немедленной остановке, совершали опасные маневры. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

- Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода, - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность Крыма обеспечена надеждно. Он уверен, что провокация со стороны украинской стороны осуществляется с подачи "западных хозяев", так как Украина, по мнению главы РК, уже давно находится "под внешним управлением".

Незаконное пересечение российской границы кораблями ВМСУ в Крыму назвали "очередной авантюрой". В свою очередь депутат Госсовета РК Владислав Ганжара посоветовал Украине "остудить горячую голову" и соблюдать законы Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Очередная авантюра": В Крыму ответили на незаконное пересечение украинскими кораблями границы с РФ

Три военных судна двигались по направлению к Керченскому проливу (подробнее).

«Создают конфликтную ситуацию в регионе»: В ФСБ России прокомментировали действия украинских кораблей в Черном море

Они находятся там уже пятый час (подробнее).

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Игорь Коротченко: Украинские корабли нарывались на неприятности
Главный редактор журнала «Национальная оборона» прокомментировал Радио «Комсомольская правда» ситуацию с тремя украинскими военными судами, пытавшимися прорваться под Керченским мостом в Азовское море [видео]
Новости 24
В экономику Крыма вложили в два раза больше инвестиций, чем в 2017 году
Задержанные украинские военные корабли пришвартовали в Керчи
Под Феодосией легковушка врезалась в грузовик: три человека пострадали
Завоют сирены: 29 ноября в Крыму проверят, как работает система оповещения
Новая неделя в Крыму начнется с дождей и потепления
В Керчи рассказали, зачем в Комсомольском парке нужен общественный туалет за 5 миллионов рублей
Уголовное дело против бывшего главы администрации Ялты Ростенко закрыли
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 25 ноября
В Крыму три депутата лишились кресел из-за того, что не указали сведения о своих доходах
"Черная пятница": крымские водители выстроились в очередь за бензином
В Бахчисарайском районе спасатели предотвратили крупный пожар
В "Долине Привидений" под Алуштой заблудились двое туристов с материка
Крым начнет сотрудничать с Лаосом: власти хотят подписать соглашение
В Крыму выплатят 243 миллиона рублей компенсаций по вкладам граждан
В Крыму 24 ноября без осадков и +8 градусов тепла
Новую радиовышку запустили в Керчи
В Ялте сожгли 45 килограммов элитных сыров
Около аэропорта "Симферополь" произошло смертельное ДТП
Готовимся к морозам: Симферополь запасся противогололедными смесями и спецтехникой
Симферопольская ярмарка: 24 ноября на продажу выставят 160 тонн сельхозпродукции
По поддельным документам в Крым провезли 53 тонны спирта
22-летний житель Армянска попался на продаже "соли"
В Севастополе обучили 100 корабельных коков