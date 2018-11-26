В Керченском проливе возобновили судоходство, приостановленное из-за украинской провокации

В понедельник, 26 ноября, в Керченском проливе возобновили движение судов. Ограничение действовало с полудня 25 ноября.

- Ограничение, действовавшее с полудня 25 ноября, отменено. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3 утра 26 ноября в штатном режиме, - сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Напомним, движение гражданских судов в Керченском проливе ограничили 25 ноября в связи с тем, что украинские военные корабли незаконно пересекли государственную границу РФ.

В частности, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яны Капу" вышли из порта Одессы (Черное море) и направлялись в порт Мариуполя (Азовское море). При этом они не оформляли разрешение на проход по Керчь-Еникальскому каналу в соответствии с российским законодательством и не были включены в очередь.

Хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

Вечером 25 ноября все три корабля ВМСУ задержали пограничники. Чтобы их остановить, сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, так как корабли из незалежной не реагировали на законные требования сопровождавших их катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота о немедленной остановке, совершали опасные маневры. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

- Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода, - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность Крыма обеспечена надеждно. Он уверен, что провокация со стороны украинской стороны осуществляется с подачи "западных хозяев", так как Украина, по мнению главы РК, уже давно находится "под внешним управлением".

Незаконное пересечение российской границы кораблями ВМСУ в Крыму назвали "очередной авантюрой". В свою очередь депутат Госсовета РК Владислав Ганжара посоветовал Украине "остудить горячую голову" и соблюдать законы Российской Федерации.

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