Президент Украины назвал "брутальным нарушением" приезд Владимира Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал визит российского лидера Владимира Путина в Республику Крым. По мнению главы соседнего государства, "это брутальное нарушение международного права".

- Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым - это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права, - отметил Порошенко.

В свою очередь уже ноту протеста направило МИД Украины в отношении Российской Федерации. В своем обращении министерство выражает "решающий протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина на временно оккупированную территории АРК".

- Это циничное и демонстративное принебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами государственного права, обязательствами за двухсторонними и многосторонними договорами, сторонами которых является Россия и Украина, - отметили в МИДе Украины.

В ответ на высказывание украинского президента глава комитета Совета Федерации РФ по информационной политики Алексей Пушков своем Twitter написал, что от таких заявлений "Крым российским не станет".

- Так он (Крым) исторически был российским! И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел. Казус истории уже исправлен.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал в Крым 23 ноября. В Ялте глава государства провел заседание президиума Госсовета РФ. Повесткой дня стало обсуждение майских указов президента. Очень интересным стал формат этой встречи, так сказать, "без галстуков".

В заседании приняли участие глава Республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

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