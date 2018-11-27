Экономим время: На что можно оформить кредит онлайн в Крыму

В Крыму теперь можно не только продукты и технику покупать онлайн, но и оформлять кредиты, не выходя из дома. За два месяца новой банковской услугой - онлайн-заявка на получение кредита, воспользовались 10 тысяч жителей полуострова.

Банкиры определили, какие услуги оказались самыми популярными.

- В рамках онлайн-заявки наибольшей популярностью у клиентов пользуется кредитная карта – около 60% заявок подано на ее оформление, - сообщили в РНКБ.

Оно и неудивительно: не нужно никуда идти и стоять в очередях. Все можно быстро заказать не отвлекаясь от работы или домашних дел.

- Заполнение заявки занимает у клиента не более трех минут, а после получения одобрения просто прийти в любое удобное отделение банка для подписания документов и получения кредита, - говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

На рассмотрение присланных заявок банкиры тратят тоже около трех минут.

Онлайн-заявка доступна для оформления кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов, ее могут подать как действующие, так и потенциальные клиенты банка. В первом квартале 2019 года такая услуга будет доступна для оформления ипотечных кредитов.

Кстати, в Крыму выдают кредиты на покупку поддержанных автомобилей в кредит. В прежние годы такого не было. Да, новенькие машины в рассрочку автосалоны и банки предлагали, но ведь цена здесь соответствующая, не каждый потянет.

По данным банкиров, средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в Крыму - 570 тысяч рублей, средний размер первоначального взноса – порядка 30%. Чаще всего жители полуострова берут в кредит автомобили марок Lada, Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault, Skoda.

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