Командир одного из украинских катеров-нарушителей Роман Мокряк уверял крымский суд, что злого умысла не имел

Во вторник Киевский районный суд в Симферополе избрал меру пресечения 12 из 24 украинских моряков, которые незаконно пересекли границу РФ. Командира украинского бронекатера «Бердянск» лейтенанта Романа Мокряка, задержанного российскими пограничниками после провокации близ Керченского пролива, привели в зал последним.

Роман МокрякФото: Анастасия ЖУКОВА

Поначалу командир катера выглядел очень напряженным: кулаки сжались, когда его завели в судебную "клетку", на лице заходили желваки. Потом Мокряк посмотрел в сторону журналистов и почему-то заулыбался симпатичным девушкам, которые его фотографировали.

Командир "Бердянска" когда-то служил в Крыму, на тот момент на единственной в Украине подводной лодке. После воссоединения Крыма с Россией он отказался становиться под триколор и отправился в Одессу. Там его определили на ракетный катер «Прилуки».

Роман Мокряк прославился в интернете тем, что в прошлом году рассказывал журналистам об особой тактике под названием "волчья стая", с помощью которой собирался противостоять российском флоту на Черном море. Идея состоит в том, что несколько небольших катеров дружно должны напасть на один большой - российский.

- Главное слабое место любого русского великана, построенного еще в Советском Союзе, - одновременно он не в состоянии отслеживать много целей и, скажем так, вести по ним огонь, - просвещал он представителей прессы. - Когда «волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что, по крайней мере, один из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что, теперь увидим, кто кого, - рассказывал Мокряк.

Видимо, тактика не сработала, и Мокряк оказался на скамье подсудимых. Следствие ходатайствовало для него, как и для всех остальных, об аресте на два месяца.

- Может скрыться от следствия на территории Украины, оказать давление на свидетелей, - отметил прокурор.

Адвокатом Мокряка выступал Джемиль Темишев, прославившийся в Крыму на процессах в отношении участников запрещенных в России экстремистских организаций "Хизб-ут Тахрир" и "Меджлис крымскотатарского народа".

Защитник возмутился требованию следствия и заявил, что "тяжесть обвинения не может служить основанием для избрания столь суровой меры пресечения".

- Я не услышал никаких данных, характеризующих моего подзащитного с отрицательной стороны, что он представляет угрозу для окружающих, - отметил Темишев.

Во время обсуждения лейтенант Мокряк всячески старался придать себе бодрый и невозмутимый вид. Улыбался, разглядывал журналистов и старался сидеть так, как будто он в домашнем кресле. Вот только скамья подсудимых вряд ли может заменить диван.

- Ваша позиция? - поинтересовался судья мнением задержанного по поводу доводов обвинения и защиты.

- Я согласен со своим адвокатом. Не имел никакого злого умысла и не намерен препятствовать следствию, - смирно и скромно сказал автор концепции "волчьей стаи", проигравший "русскому великану".

Суд принял решение арестовать Романа Мокряка, как и еще 11 задержанных украинских моряков, сроком на два месяца. У лейтенанта и его адвоката есть три дня, чтобы подать апелляцию.

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