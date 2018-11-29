Электронный больничный набирает популярность у крымчан

Фонд социального страхования России регулярно совершенствует свою систему услуг, упрощая процедуру выплат гражданам. В ходе состоявшегося в Симферополе круглого стола представители регионального отделения ФСС РФ рассказали о своих проектах.

Один из них - «Электронный листок нетрудоспособности». Его выдают все 72 медицинских учреждения Крыма, и на сегодняшний день граждане оформили уже более 8 тысяч электронных больничных. Все больше крымчан предпочитают его бумажному аналогу. И причин тому несколько.

- Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять, испортить или подделать. Если есть какие-то ошибки в оформлении, то их легко исправить, и гражданину не надо бежать в поликлинику для переоформления. Ну а для бухгалтеров автоматизируется система ввода данных, то есть, исключаются ошибки по вводу данных в электронные реестры, - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством крымского регионального отделения ФСС РФ по РК Елена Столыпинская.

Чтобы оформить ЭЛН, гражданин обращается в любую медицинскую организацию. При установлении признаков временной нетрудоспособности врач принимает решение о выдаче соответственного листа, и именно на этом этапе гражданин должен сообщить врачу, что он выбирает ЭЛН. Медицинская организация генерирует номер электронного листа из базы данных Фонда социального страхования.

После выписки крымчанину на руки выдается только номер ЭЛН, с которым он обращается к своему работодателю. Тот в последующем заполняет в электронном виде свою часть листа, подписывает и отправляет в ФСС, и уже на основании этих сведений Фонд выплачивает пособие непосредственно гражданину.

Руководство ФСС обязательно будет подробно информировать граждан о новых электронных проектах, как только они станут доступны крымчанам.