Больничный, пособия и компенсации получаем через онлайн сервисы

Один из самых востребованных интернет-сервисов - Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). В Крыму их на сегодняшний день жители полуострова оформили уже более 8 тысяч электронных листков нетрудоспособности.

Преимущества электронного листка нетрудоспособности в том, что его нельзя подделать, потерять или испортить. Если есть какие-то ошибки в оформлении, то их легко исправить. Для бухгалтеров автоматизируется система ввода данных, то есть, исключаются ошибки по вводу данных в электронные реестры, - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Столыпинская.

Чтобы оформить ЭЛН, гражданин обращается в любую медицинскую организацию. Врач принимает решение о выдаче соответственного листа, и именно на этом этапе гражданин должен сообщить ему, что он выбирает ЭЛН. Медицинская организация генерирует номер электронного листа из базы данных Фонда социального страхования.

После выписки крымчанину на руки выдается только номер ЭЛН, с которым он обращается к своему работодателю. Тот, соответственно, заполняет в электронном виде свою часть листа, подписывает и отправляет в ФСС, и уже на основании этих сведений Фонд выплачивает пособие непосредственно гражданину.

Но это не единственный из удобных сервисов Фонда социального страхования. С ноября 2017 года в Крыму стартовал еще один пилотный проект для удобного получения пособий от Фонда - «Карта Мир».

До этого застрахованные жители Крыма имели только две возможности получить пособия: через расчетный счет в банке, или почту. Теперь появился еще один способ – на карту «Мир».

- Проект был создан для того, чтобы застрахованные лица могли быстро и удобно получать пособия от нашего фонда, - поясняет начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ФСС РФ по Республике Крым Тамара Попельнюк.

Для оформления пособия через карту «Мир» гражданину нужно просто написать соответствующее заявление на имя работодателя. На конечном этапе зачисления денежных средств получателю платежная система «Мир» идентифицирует получателя средств по номеру карты и дате рождения.

После идентификации происходит информирование застрахованного лица в виде СМС, о том, что ему начислено и перечислено пособие в определенной сумме. Получив эту информацию, застрахованное лицо уже может распоряжаться средствами. Главное преимущество заключается в том, что деньги еще не поступили непосредственно в банк от казначейства, а гражданин уже имеет возможность кредитования – то есть, может снять деньги прямо сейчас из банкомата. По состоянию на 01.11.2018 г.количество выплат на платежную карту «Мир» составило 56145 или 23%.

В Фонде также действует сервис «Открытый контракт» - он обеспечивает прозрачность и результативность государственных закупок Фонда.

- Задачей сервиса является заблаговременный, свободный и безвозмездный доступ граждан к информации о закупках до начала осуществления закупочных процедур. Также функционирует обратная связь с пользователями, - рассказала заместитель управляющего крымского регионального отделения ФСС РФ Светлана Перегуда.

Зарегистрированные пользователи могут напрямую участвовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направлять вопросы и предложения через личный кабинет на сайте.

Заместитель управляющего РФ по РК ФСС Сергей Бугаёв отметил, что в будущем Фонд намерен запустить еще несколько проектов для граждан.

- Мобильное приложение «Социальный навигатор» будет предназначено для информирования обо всех государственных слугах, которые оказывает Фонд. Сейчас проект работает в тестовом режиме. Сервис «Социальный цифровой юрист» позволит гражданам обращаться с претензиями к поставщикам соцуслуг, в данный момент он находится в стадии разработки.

Кроме того, в 2019 году крымское региональное отделение приступит к реализации совместного проекта Фонда социального страхования РФ и РЖД, согласно которому маломобильный гражданин может оформить бесплатный билет на поезд к месту лечения через сайт РЖД, а не получать его в кассе, - подытожил Сергей Бугаёв.

Руководство ФСС обязательно будет подробно информировать граждан о новых электронных проектах, как только они станут доступны крымчанам.