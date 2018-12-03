2018-12-03T13:24:27+03:00
Общество

Туман рассеялся: Аэропорт «Симферополь» начал отправлять и принимать задержанные рейсы

Часть самолетов из-за непогоды приземлились на запасном аэродроме в Анапе
Анастасия КУРДЮКОВА
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Пассажиры стали заложниками непогоды.Пассажиры стали заложниками непогоды.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Аэропорт "Симферополь" возобновил работу, приостановленную 3 декабря из-за непогоды и сильного тумана.

- С 13.00 аэропорт работает в штатном режиме, в 13.10 мы приняли первый рейс из Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». - Ситуация нормализовалась, сейчас формируется оптимальный график обслуживания задержанных воздушных судов, чтобы минимизировать отклонения в расписании авиакомпаний. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и предоставляют все необходимое.

Часть самолетов, летевших Симферополь из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи приземлились на запасном аэродроме в Анапе, они сейчас ожидают отпавления. Некоторые ждали разрешения на посадку в воздухе.

Напомним, с самого утра 3 декабря пассажиры не могли вылететь из Симферополя в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. По данным онлайн-табло, часть рейсов на вылет задержаны до 15.20, некоторые до 17.10. Вовремя по расписанию пока что планируют отправить пассажиров, купивших билеты из Симферополя в Москву с вылетом в 16.00, 16.45 и 17.20.

КУДА ЗВОНИТЬ

Всю оперативную информацию о работе аэропорта Симферополь и изменениях в расписании полетов пассажиры и встречающие могут получить по номеру телефона справочной службы: +7-3652-59-55-45

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