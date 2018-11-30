Больнице в Евпатории продали поддельный сыр

Ни для кого не секрет, что сомнительные компании, осуществляющие торговлю, в том числе продуктами питания, с целью получения максимальной прибыли, всячески пытаются замаскировать дешевую продукцию под качественный, популярный бренд с безупречной репутацией, пользующийся спросом на рынке. Подобные случаи встречаются и в Крыму — причем иногда мошенников не смущает даже тот факт, что обманывают они не просто рядового заказчика, а медицинское учреждение, которое кормит ослабленных пациентов.

Так, накануне в Евпаторийской городской больнице изъяли контрафактный сыр. Недобросовестный поставщик молочной продукции продал медицинскому учреждению под видом Голландского сыра торговой марки «Джанкойский сыр» продукцию низкого качества от неизвестного производителя, подделав документацию и даже внешний вид. Руководство больницы вовремя заметило подлог и обратилось за помощью в крымское отделение «Объединения потребителей России».

Как отличить подделку от подлинника?

- Нами был приглашен представитель завода «Новатор», который производит сыры торговой марки «Джанкойский сыр», он подтвердил, что эта продукция действительно контрафактная. Завод-производитель обратился в полицию, приглашены были представители Россельхознадзора, Комитета по ветеринарии для отбора проб следственным комитетом, - рассказал председатель совета РОД «Объединение потребителей России» в Республике Крым Олег Егоров.

- Джанкойский молокозавод «Новатор» является крупнейшим производителем молочной продукции в Республике Крым и с 2016 года входит во всероссийский список честных производителей. К сожалению, существуют организации, который пытаются подделать продукцию крымских производителей и пользуются лояльностью наших потребителей к брендам, которые мы выпускаем. По данному инциденту мы обратились в полицию и следственный комитет, так как. хотим обезопасить потребителей от возникновения подобных ситуаций - предупреждает руководитель отдела маркетинга Джанкойского молокозавода ООО «Новатор» Сергей Поддубный.

Чтобы не стать жертвой мошенников, на заводе рекомендует покупателям обращать внимание не только на внешний вид продукции, но и на цену. Качественная, натуральная молочная продукция не может стоить слишком дешево. Если поставщик предлагает свой товар по подозрительно низкой цене — это главный признак подделки.

- Наш сыр внешне можно отличить по следующим признакам: он поставляется в брендированной пленке: по всему периметру упаковки идет надпись «Новатор» - завод молочной продукции». Сыр поставляется в брендированном коробе, и этикетка отличается хорошим качеством типографской печати - напоминает Сергей Поддубный.

Дипломы, подтверждающие высокое качество продукции "Новатора"

Сыры завода «Новатор» изготавливаются только из качественных и экологически чистых продуктов, при строгом соблюдении всех стандартов и параметров рецептуры. Опытные технологи контролируют прохождение всех необходимых этапов приготовления сыра, обеспечивают благоприятные условия созревания и хранения продукта.

- Сливочное масло. Еще один важный продукт, которым часто вводят потребителей в заблуждение. Отличить качественное натуральное масло можно по составу. Например, в состав натурального качественного сливочного масла входят пастеризованные сливки из коровьего молока. Поэтому важно, чтобы в составе было указано, что пастеризованные сливки именно молочные. Для производства 1 кг сливочного масла необходимо от 20 до 25 литров молока. Поэтому также отличительным признаком хорошего масла может служить цена. На рынке натуральное качественное масло не может стоить менее 100 руб. за упаковку в 180г – рассказывает Сергей Поддубный.

Джанкойский молокозавод настоятельно рекомендует организациям работать с официальными дистрибьюторами или напрямую с производителями. Только так заказчик может быть уверен, что непременно получит настоящую продукцию «Новатора», которая удостоена множеством наград как раз за свое безупречное качество.