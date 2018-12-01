Судов стало на 12% больше: В Крыму опровергли заявление Меркель о проблемах с судоходством из-за моста

В инфоцентре Крымского моста опровергли заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая утверждает, что из-за строительства транспортного перехода в Керченском проливе ухудшились условия судоходства.

- Мост никак не может мешать судоходству! - сказали в инфоцентре. - Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.

Специалисты подчеркнули, что глубины участка акватории, навигационно-гидрографическое обеспечение и геометрические габариты не изменились после возведения Крымского моста.

Более того, теперь удалось ослабить ограничения для судоходства в Керчь-Еникальскому каналу по допустимой длине судов. До 2014 года в Азовское море могли пройти суда не длиннее 215 метров, теперь для прохода по каналу допускаются суда до 252 метров в длину. (согласно обязательным постановлениям в морском порту Керчь).

Благодарить за эти позитивные изменения судовладельцы должны как раз Крымский мост, ведь после его строительства службы, обеспечивающие безопасность судоходства в проливе, получили дополнительное оснащение.

И вот бесстрастные цифры, опровергающие заявление канцлера: по данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12 % в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В частности, в обе стороны прошли более 16,7 тысяч судов (в том числе - 162 судна, длина которых превышает 160 метров).

На прошлой неделе Украина предприняла провокацию в Керченском проливе: два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно пересекли границу территориальных вод РФ и попытались в нарушение требований пройти по Керчь-Еникальскому каналу. На требования российских пограничников остановиться катера и буксир не реагировали. Вечером 25 ноября их задержали, экипажи (в общей сложности 24 человека) крымский суд арестовал на два месяца, на время предварительного расследования. Украинских моряков обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ - незаконное пересечение границы РФ, совершенное организованной группой и по предварительному сговору.

При этом ранее военные корабли Украины уже спокойно проходили по Керченскому проливу в Азовское море, но тогда они соблюдали все требования российской стороны, заранее уведомили о проходе и попросили лоцмана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Крымский мост изменит нашу жизнь: все о грузоперевозках, ценах на продукты и пробках

На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на авиабилеты (подробнее)

"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им

Алексей Журавко выразил сожаление, что Украина и Россия строили мост не совместными усилиями (подробнее)

15 главных вопросов и ответов о Крымском мосте

16 мая по автомобильной части моста помчались машины (читайте далее)

Автомобильное движение по Крымскому мосту: 10 советов перед тем, как отправиться в путь

16 мая официально открылось автомобильное движение по Крымскому мосту (подробнее)

Крымский мост выдержит 9-балльное землетрясение

На объекте установили антисейсмические устройства - шок-трансмиттеры (подробнее)

Через Крымский мост нельзя провезить оружие, взрывчатку и опасные вирусы

В черный список также попали патроны, пиротехника и муляжи оружия (подробнее)

Росгвардия: Крымский мост в полной безопасности. Любые провокации Украины будут жестко пресечены

Украинские националисты пообещали растянуть "антироссийский плакат" на мосту через Керченский пролив (подробнее)