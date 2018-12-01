Близ Керченского пролива иностранный теплоход вырвал якорь другого судна

У входа в Керченский пролив два иностранных теплохода "Леди Мария" (флаг Того) и "Азов Конкорд" (флаг Мальты) не смогли разойтись на якорной стоянке.

- "Леди Мария" меняла позицию на якорной стоянке, переходила с одной точки на другую. Задела винтом якорную цепь "Азов Конкорд". Чтобы якорьцепь не намоталась на винт, судну пришлось отдать ее вместе с правым якорем, - рассказали "Комсомольской правде - Крым" в пресс-службе Росморречьфлота. - Потерь и пострадавших нет, угрозы для окружающей среды тоже нет. "Азов Конкорд" потерял правый якорь, а "Леди Мария" слегка повредила винты, но ход не потеряла. Судно встало на якорь, ожидает дальнейших распоряжений.

В пресс-службе Росморречьфлота подчеркнули, что столкновения судов, как пишут некоторые СМИ, не было.

В настоящее время Керченский пролив закрыт для прохода судов из-за непогоды, поэтому идти к месту следования "Леди Мария" пока не может и ожидает улучшения погоды.

Как ранее сообщили в Росморречьфлоте, за январь-октябрь 2018 года через Керчь-Еникальский канал в обе стороны прошли более 16,7 тысяч судов. Это более чем на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года.