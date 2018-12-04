Кто станет новым градоначальником Симферополя: документы подали 9 человек

На пост главы администрации Симферополя по конкурсу претендуют девять человек. Кандидаты подали документы в горсовет Симферополя, их имена опубликованы на официальном сайте.

Сейчас исполняющей обязанности главы администрации столицы Крыма является Наталья Маленко. Раньше она занимала должность первого вице-спикера парламента.

Наталья Маленко. Фото: пресс-служба Госсовета РК

Маленко также подала документы на пост главы администрации города. Конкурс на пост градоначальника пройдет 14 декабря. Кандидатуру нового мэра утвердят депутаты городского совета путем голосования.

Кто остальные кандидаты?

Андрей Федорков

Родился 20 августа 1983 года в пгт. Красногвардейское. Окончил Красногвардейское профессионально-техническое училище №42. В 2012 году окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Работал заместителем председателя Киевского районного совета Симферополя. Сейчас находится в должности управляющего делами аппарата Симферопольского горсовета.

Сергей Богатыренко

Сергей Богатыренко. Фото: пресс-служба КПРФ

Родился 7 октября 1978 года в г. Севастополе. Окончил Севастопольский государственный технический университет по специальности «Инженер-технолог». В ряды Коммунистической партии вступил в 2008 году. С 2017 года избран Первым секретарем Крымского рескома КПРФ. Женат, воспитывает сына и дочь.

Антон Ганин

Родился в 1983 году. Закончил Крымский агротехнологический университет Национального аграрного университета по специальности «менеджмент». Также получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности – менеджмент. Владеет английским и украинским иностранными языками. Занимал руководящие должности в сфере продаж и торговли, был индивидуальным предпринимателем в Севастополе. Ныне региональный директор ООО «Продекс» (компания занимается исполнением контрактов в сфере госзакупок).

Евгений Данилов

Родился в 1962 году. Во времена украинского Крыма был депутатом Симферопольского горсовета от фракции «Блок «За Януковича!», а также советником экс-мэра Симферополя Геннадия Бабенко.

Артем Хамцов

1986 года рождения. Рабочий зеленого хозяйства в "Службе озеленения" МУП муниципального образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым "Гвардеец".

Виктория Жуковская

Фото: личный архив Виктории Жуковской

Ныне руководитель координационного совета правозащитного комитета "Дело чести". Одним из направлений деятельности общественной организации является защита интересов крымчан – должников украинских банков. Кстати, Жуковская подавала документы на должность главы администрации еще в 2017 году, когда ушел в отставку Геннадий Бахарев, но в прошлый раз не сложилось – кресло занял Игорь Лукашев.

Олег Чигидин

Временно не работающий. Родился в Симферополе в 1954 году. Имеет три высших образования по направлениям "юриспруденция", "экономика" и "приборостроение". В украинский период был руководителем ОАО "Крымпродмаш", занимался налаживанием деловых отношений между Российской Федерацией и Украиной. Ныне руководитель кафедры менеджмента Крымского института бизнеса. В 2006 году баллотировался в депутаты Верховной Рады Украины, а также в депутаты городского совета Симферополя в 2014 году. В 2017 году уже выдвигал свою кандидатуру на пост градоначальника.

Олег Симонов

1982 года рождения. Временно не работающий. Был депутатом Симферопольского горсовета от «Партии регионов» при Украине. Кроме того, занимал должность заместителя начальника управления службы председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

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