В Крыму и Севастополе 12 декабря пройдет общероссийский день приема
На Крымском полуострове, как и по всей России, в День Конституции, настежь распахнутся двери кабинетов. В стране 12 декабря - общероссийский день приема граждан.
Время проведения акции с 12.00 до 20.00.
Внимание! Чтобы попасть на прием, нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность - паспорт Российской Федерации.
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Куда идти: г. Симферополь, проспект Кирова, 13, II подъезд
Попасть можно в порядке живой очереди.
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКИ РК
Куда идти:г. Симферополь, ул. Набережная 60-летия СССР д. 69
Принимать заявителей будет лично министр топлива и энергетики РК Вадим Белик, а также представители ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымгазсети»
Прием в порядке живой очереди, но нужно предварительно записаться по тел. 8 (3652) 543-909, 543-908.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РК
Куда идти: г. Симферополь, ул. Ленина, 17
Прием в порядке живой очереди, предварительная запись по тел. 8 (3652) 25-60-46.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
Прием ведут замы губернатора-председателя правительства Севастополя
1. Кто: Владимир Базаров
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2, кабинет 102
2. Кто: Сергей Валуев
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 4, каб. 119
3. Кто: Михаил Демиденко
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 4, каб. 111
4. Кто: Юрий Кривов
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 4, каб. 108
5. Кто: Илья Пономарев
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 4, каб. 109
6. Кто: Владимир Татарчук
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2, каб. 101
7. Кто: Андрей Шишкин
Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2, каб. 115
Департамент по имущественным и земельным отношениям
Куда идти: Севастополь, ул. Советская, 9, каб. № 1.
Справки по телефону 8 (8692) 54-31-20.
Департамент образования
Куда идти: Севастополь, ул. Щербака, 10, каб. № 1,
Справки по телефону: 8 (8692) 55-07-03.
Главное управление природных ресурсов и экологии
(Севприроднадзор)
Куда идти: Севастополь,пл. Ластовая, 3, каб. № 16.
Справки по телефону 8 (8692) 49-29-40.
Департамент труда и соцзащиты населения
Куда идти: Севастополь, ул. Руднева, 40, 3-й этаж - каб. 322
Справки по телефону: 8 (8692) 53-70-58.
Департамент экономразвития
Куда идти: Севастополь, пр. Генерала Острякова, 1
Справки по телефону: 8 (8692) 55-02-05.
Какие еще управления и департаменты правительства Севастополя будут вести прием можно узнать здесь.
УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ГОРОДУ Севастополю
Куда идти: г. Севастополь, ул. Розы Люксембург, д. 50.
Справки по тел. (8692) 53-13-17, 53-13-18.
ГУ РОСГВАРДИЯ ПО РК и г. СЕВАСТОПОЛЮ.
Куда идти: г. Симферополь, ул. Миллера, д. 4
Предварительная запись по тел. 8(3652)77-32-44
УФСИН РОССИИ ПО РК и г. СЕВАСТОПОЛЮ
Куда идти: г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 18-а.
Предварительная запись по тел. 8(3652)77-30-08, 77-30-00.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
Куда идти в Севастополе: отделение по г. Севастополю ул.Николая Музыки, 54; клиентская служба №1 - ул.Урицкого, 2; КС №2 - ул.Пожарова, 5; КС №3 - ул.Киевская/Льва Толстого, 11/35; КС №4 - ул.Дзигунского, 19.)
Прием идет в порядке живой очереди.
ВАЖНО
Гражданам, чтобы попасть на прием, нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность - паспорт Российской Федерации.