На Крымском полуострове, как и по всей России, 12 декабря настежь распахнутся двери чиновничьих кабинетов. "Комсомолка" узнала, куда и когда можно будет прийти со своими жалобами и предложениями.

Время проведения акции - с 12.00 до 20.00.

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Куда идти: г. Симферополь, проспект Кирова, 13, II подъезд

Попасть можно в порядке живой очереди.

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКИ РК

Куда идти: г. Симферополь, ул. Набережная 60-летия СССР д. 69

Принимать заявителей будет лично министр топлива и энергетики РК Вадим Белик, а также представители ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымгазсети»

Прием в порядке живой очереди, но нужно предварительно записаться по тел. 8 (3652) 543-909, 543-908.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РК

Куда идти: г. Симферополь, ул. Ленина, 17

Прием в порядке живой очереди, предварительная запись по тел. 8 (3652) 25-60-46.

ПРОКУРАТУРА РК

Куда идти: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21.

Справки по тел: 8 (3652) 550-399, 550-394, 550-347

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РК

Куда идти: г. Симферополь, ул. Набережная, 28, кабинет №208 (Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Крым)

Когда: с 12.00 до 16.00

На прием нужно записаться по тел. (3652) 60-17-04.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК России по РК

Куда идти: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 76

На прием нужно записаться по тел. 8(3652)-50-07-62, 50-07-58.

Севастополь примет активное участие в акции.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

Прием ведут замы губернатора-председателя правительства Севастополя (Владимир Базаров, Сергей Валуев, Михаил Демиденко, Юрий Кривов, Андрей Шишкин, Илья Пономарев)

Куда идти: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2 и д.4 (кабинеты, где будет идти прием, можно уточнить по ссылке)

Департамент по имущественным и земельным отношениям

Куда идти: Севастополь, ул. Советская, 9, каб. № 1.

Справки по телефону 8 (8692) 54-31-20.

Департамент образования

Куда идти: Севастополь, ул. Щербака, 10, каб. № 1,

Справки по телефону: 8 (8692) 55-07-03.

Главное управление природных ресурсов и экологии

(Севприроднадзор)

Куда идти: Севастополь,пл. Ластовая, 3, каб. № 16.

Справки по телефону 8 (8692) 49-29-40.

Департамент труда и соцзащиты населения

Куда идти: Севастополь, ул. Руднева, 40, 3-й этаж - каб. 322

Справки по телефону: 8 (8692) 53-70-58.

Департамент экономразвития

Куда идти: Севастополь, пр. Генерала Острякова, 1

Справки по телефону: 8 (8692) 55-02-05.

Какие еще управления и департаменты правительства Севастополя будут принимать граждан, можно узнать здесь.

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ГОРОДУ Севастополю

Куда идти: г. Севастополь, ул. Розы Люксембург, д. 50.

Справки по тел. (8692) 53-13-17, 53-13-18.

ГУ РОСГВАРДИЯ ПО РК и г. СЕВАСТОПОЛЮ.

Куда идти: г. Симферополь, ул. Миллера, д. 4

Предварительная запись по тел. 8(3652)77-32-44

УФСИН РОССИИ ПО РК и г. СЕВАСТОПОЛЮ

Куда идти: г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 18-а.

Предварительная запись по тел. 8(3652)77-30-08, 77-30-00.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

Куда идти в Севастополе: отделение по г. Севастополю ул.Николая Музыки, 54; клиентская служба №1 - ул.Урицкого, 2; КС №2 - ул.Пожарова, 5; КС №3 - ул.Киевская/Льва Толстого, 11/35; КС №4 - ул.Дзигунского, 19.)

Прием идет в порядке живой очереди.

ВАЖНО

Гражданам, чтобы попасть на прием, нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность - паспорт Российской Федерации.