Получение социальных услуг становится удобнее и проще

В ходе проведения в Севастополе круглого стола, руководители регионального отделения ФСС рассказали о пилотных проектах и услугах, которые уже сейчас в электронном виде могут получить жители Севастополя.

Один из ключевых проектов Фонда - «Электронный листок нетрудоспособности». Оформление электронного больничного экономит время как страхователя, так и врача.

- На сегодняшний день севастопольское региональное отделение Фонда заключило соглашения об информационном взаимодействии с двадцатью лечебными учреждениями города. Выдано больше 9 тысяч электронных больничных. Это говорит, что ЭЛН - качественный сервис, позволяющий быстро получить выплаты, - сообщила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Юлия Соловей.

Бесплатный информационный ресурс «Открытый контракт» - гарантия прозрачности госзакупок Фонда, который, как известно, обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение.

На сайте ok.fss.ru в свободном доступе еще до объявления процедуры госзакупки размещаются данные о планируемых закупках фонда с начальной ценой контракта больше 1 миллиона рублей.

Зарегистрированные пользователи могут непосредственно участвовать в обсуждении конкурентных процедур, и что важно - направлять вопросы и предложения через Личный кабинет на сайте. Сервис позволит минимизировать жалобы граждан на качество поставляемых товаров.

В публичном обсуждении могут участвовать как поставщики, так и конечные потребители услуг Фонда.

Чтобы получать пособия было еще проще, Фонд запустил еще один пилотный проект «Карта Мир». Застрахованные лица теперь могут получать выплаты не только через расчетный счет в банке или на почте, но и на карту «Мир». Для этого гражданину достаточно написать заявление на имя работодателя.

На конечном этапе начисления платежная система «Мир» идентифицирует получателя средств по номеру карты и дате рождения.

После идентификации человеку приходит СМС о начисленном пособии. После получения этой информации уже можно распоряжаться средствами.

Кроме этого ФСС представил и другие социально важные проекты. Среди них: «Электронный родовый сертификат».

Пока происходит так: беременная женщина ходит по медицинским учреждениям с бумагой, которая состоит из трех частей. Одна часть - для женской консультации, вторая – для роддома, третья – для детской поликлиники.

-А ведь родовый сертификат имеет отношение только к медицинским организациям, которые оказывают услуги, и к Фонду соцстраха, который их оплачивает, - пояснил руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Дмитрий Селиванов. – Поэтому основой всего должен стать электронный больничный. При первом визите к врачу данные вносятся в базу и передаются в Фонд. Точно такая же схема должна действовать и в момент родов, и позже - в поликлинике.

Электронный родовый сертификат избавит будущую маму от необходимости собирать справки, ходить с документами из одного учреждения в другое.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛЬГОТАМ

Приложение «Социальный навигатор», которое сейчас работает в тестовом режиме, поможет людям сориентироваться в мире социальных услуг. В приложении можно не просто узнать о полагающихся социальных услугах, санаторно-курортном лечении, но и найти, где находится ближайший социальный объект, как до него добраться. С помощью навигатора можно будет заказать такси и запросить помощь волонтеров. Будет еще и специальный чат-бот, и голосовой помощник.

Чтобы каждый мог воспользоваться приложением, нужен смартфон или планшет.

На стадии разработки находится и сервис «Социальный цифровой юрист». В будущем он позволит гражданам обращаться с претензиями к поставщикам социальных услуг.

А с помощью сервиса «Электронный каталог технических средств реабилитации», малоподвижный человек сможет ознакомиться виртуально с изделиями, которые предоставляет фонд. Модель можно будет рассмотреть в 3D формате и узнать всю необходимую информацию.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ

В следующем году ФСС совместно с РЖД запускает важный для инвалидов проект, с помощью которого появится возможность оформить бесплатный билет на поезд к месту лечения через сайт РЖД, а не получать его в кассе.

Обо всех новых проектах, получении услуг, наличии задолженностей у страхователя, об изменении реквизитов по оплате страховых взносов, а также изменении в законодательстве руководство ФСС планирует рассказывать гражданам с помощью сервиса «Информирование страхователя по электронной почте». По словам начальника отдела администрирования страховых взносов Валентина Разинькова, на данный момент в базе данных по Севастополю находится 60% адресов электронной почты страхователей. К середине 2019 года цифра составит почти 100%, и сервис заработает в полную силу.

Наконец, проект «Социальный голосовой помощник» настроит диалог с потребителем в формате вопрос-ответ. В частности, это касается вопросов, какие льготы и услуги полагаются гражданину, а также, где и как их можно получить.

Таким образом, это существенно экономит человеку время, а подробный и четкий ответ помощника делает общение и пользование данным сервисом удобным и комфортным.

Преимущества и особенности электронных сервисов очевидны. Поэтому Фонд социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем людям.