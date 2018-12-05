"Это продолжение провокаций": В Крыму ответили Украине, объявившей в розыск российских пограничников

Украина всеми силами пытается продолжить ажиотаж вокруг недавней провокации в Керченском проливе. Такое мнение "Комсомольской правде - Крым" высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя решение Киева объявить в розыск российских пограничников, которые принимали участие в задержании кораблей ВМСУ и моряков в Керченском проливе.

- Сложно себе представить, кого Украина объявляет в розыск. Я абсолютно убежден, что у них даже понимания нет, кто участвовал в этой спецоперации по задержанию украинских военных, - отметил Ганжара.

После многочасовой погони и уговоров пограничникам пришлось применить оружие во время задержания кораблей ВМСУФото: Анастасия ЖУКОВА

Он напомнил, что многие граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, объявлены в розыск на территории Украины. Это практически все сотрудники органов правопорядка Крыма.

- Понимаем, что Украина пытается продолжить ажиотаж вокруг данной провокации. Ведь сегодня то, что там произошло вследствие действий украинской стороны, абсолютно не устраивает авторов этой провокации – в частности, президента Украины, Петра Порошенко. Он, безусловно, будет дальше создавать новые прецеденты провокационного характера для того, чтобы поднять свой политический рейтинг и попытаться в случае необходимости продолжить то военное положение, которое введено в незалежной, - уточнил депутат.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") были задержаны в Черном море за нарушение российской границы. Корабли отбуксировали в порт Керчи. Несколько украинцев были ранены после задержания и лежали в керченской горбольнице. Позже их выписали и доставили в СИЗО, поскольку состояние их здоровья улучшилось.

24 человека, в том числе сотрудников СБУ, арестовали до 25 января 2019 года по решению суда. Заведено уголовное дело. Позже украинских военных перевели в Москву.

Владимир Путин также отреагировал на произошедшее и назвал это провокацией. Президент РФ отметил, что российские пограничники выполняли свои функции по защите границы. Также Путин сказал, что президент Украины Петр Порошенко специально устроил инцидент накануне выборов в связи со своим низким рейтингом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму украинские учения в Азовском море назвали запугиванием ЛНР и ДНР

Военные незалежной провели условный обстрел десантных кораблей противника (подробнее)

Задержанные украинские корабли стоят в порту Керчи

Экипажи находятся в СИЗО, а корабли пришвартованы к причалу (подробнее)

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей [видео] (подробнее)