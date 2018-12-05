2018-12-05T13:46:05+03:00
Политика

"Это продолжение провокаций": В Крыму ответили Украине, объявившей в розыск российских пограничников

Порошенко будет дальше усиливать конфликт из-за низкого рейтинга перед выборами
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крымские пограничники 25 ноября задержали два катера и буксир ВМСУКрымские пограничники 25 ноября задержали два катера и буксир ВМСУФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Украина всеми силами пытается продолжить ажиотаж вокруг недавней провокации в Керченском проливе. Такое мнение "Комсомольской правде - Крым" высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя решение Киева объявить в розыск российских пограничников, которые принимали участие в задержании кораблей ВМСУ и моряков в Керченском проливе.

- Сложно себе представить, кого Украина объявляет в розыск. Я абсолютно убежден, что у них даже понимания нет, кто участвовал в этой спецоперации по задержанию украинских военных, - отметил Ганжара.

После многочасовой погони и уговоров пограничникам пришлось применить оружие во время задержания кораблей ВМСУ Фото: Анастасия ЖУКОВА

После многочасовой погони и уговоров пограничникам пришлось применить оружие во время задержания кораблей ВМСУФото: Анастасия ЖУКОВА

Он напомнил, что многие граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, объявлены в розыск на территории Украины. Это практически все сотрудники органов правопорядка Крыма.

- Понимаем, что Украина пытается продолжить ажиотаж вокруг данной провокации. Ведь сегодня то, что там произошло вследствие действий украинской стороны, абсолютно не устраивает авторов этой провокации – в частности, президента Украины, Петра Порошенко. Он, безусловно, будет дальше создавать новые прецеденты провокационного характера для того, чтобы поднять свой политический рейтинг и попытаться в случае необходимости продолжить то военное положение, которое введено в незалежной, - уточнил депутат.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") были задержаны в Черном море за нарушение российской границы. Корабли отбуксировали в порт Керчи. Несколько украинцев были ранены после задержания и лежали в керченской горбольнице. Позже их выписали и доставили в СИЗО, поскольку состояние их здоровья улучшилось.

24 человека, в том числе сотрудников СБУ, арестовали до 25 января 2019 года по решению суда. Заведено уголовное дело. Позже украинских военных перевели в Москву.

Владимир Путин также отреагировал на произошедшее и назвал это провокацией. Президент РФ отметил, что российские пограничники выполняли свои функции по защите границы. Также Путин сказал, что президент Украины Петр Порошенко специально устроил инцидент накануне выборов в связи со своим низким рейтингом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму украинские учения в Азовском море назвали запугиванием ЛНР и ДНР

Военные незалежной провели условный обстрел десантных кораблей противника (подробнее)

Задержанные украинские корабли стоят в порту Керчи

Экипажи находятся в СИЗО, а корабли пришвартованы к причалу (подробнее)

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей [видео] (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США
Советник главы ЛНР и эксперт группы по минским договоренностям прокомментировал заявление главы украинского государства о «намерении России» прорубить «коридор в Крым через Донбасс», взяв Мариуполь и Бердянск
Новости 24
В Бахчисарайском районе загорелась мечеть
Московские бизнесмены хотят открыть в Ялте роботизированный бордель
Севастопольских чиновников подозревают в сокрытии собственных доходов
Аэропорту Симферополь официально присвоили имя художника Ивана Айвазовского
В Крыму назначили нового министра экономического развития
У 21-летнего жителя Черноморского нашли «спайс» и «соль»
В Евпатории создадут новые зеленые зоны и расширят сквер на улице Гоголя
Пенсионер из Севастополя заколол ножом своего пасынка
В Керчи появится первый ледовый каток
В Симферополе на площади Ленина начали устанавливать главную елку города
В Алуште нашли украинцев-нелегалов: Их выдворили из России
В Крым из Австралии прилетела правнучка Айвазовского
В Крым из Украины хотели незаконно провезти хурму, яблоки и мандарины
От гриппа привились больше 40% крымчан
С 15 декабря покупать билеты на крымские электрички можно будет по карте
В Севастополь прибыл новый патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
Крымчан предупредили о перебоях со связью
Алексей Каспржак уходит с поста директора "Артека"