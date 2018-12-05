2018-12-05T16:51:41+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 декабря: днем до +10, тепло и ясно

В четверг погода кардинально изменится
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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С 6 декабря похолодает до -7, а на выходных вернется тепло.С 6 декабря похолодает до -7, а на выходных вернется тепло.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Погода 5 декабря побалует жителей и гостей полуострова теплом. В среду днем от +5 до +10! Утром местами туман, не исключены задержки утренние авиарейсов, но к полудню распогодится.

В четверг погода кардинально изменится: придет похолодание, снег и сильный северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Непогоду принесет Атлантический циклон, который накроет полуостров.

- 6 декабря ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла, на ЮБК 4…7 градусов тепла. 7 декабря ночная температура воздуха понизится до 2-7 мороза, дневная существенно не изменится, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Холода придут ненадолго. На выходных вернется тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +9.

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