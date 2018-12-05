В Севастополе откроют новый винзавод за 400 млн рублей

С 2014 года запад пытается изолировать экономику Крыма и прекратить иностранные инвестиции, однако предприниматели - люди практичные, и если они видят потенциальную прибыль, то готовы вкладывать деньги, несмотря на санкции.

Так, в Севастополе на днях откроют новый современный винзавод на базе итальянских технологий.

В его оснащении впервые после введения западных санкций приняли участие ведущие итальянские компании, занимающиеся производством винодельческой техники.

Завод оснащен современным итальянским оборудованием

- Реализация столь масштабного для Крыма новаторского проекта свидетельствует о том, что полуостров является перспективной территорией для бизнеса и привлекает иностранцев, которые могут с успехом применить здесь свои знания и опыт, - сообщает пресс-служба агрофирмы «Золотая балка».

Инвестиции завода составили около 400 млн рублей, а производительность новой линии розлива - 6000 бутылок в час.

Новый завод будет не просто новым производством. Его планируют превратить еще и в уникальный для Крыма туристический объект.

В застекленном фасаде здания отражается окружающий ландшафт, а сквозь прозрачные стены видны мощные, сверкающие сталью машины и емкости.

Каждый гость предприятия сможет совершить реальное путешествие в мир энологии, поскольку основные этапы создания вина полностью отрыты для туристов. Внутри комплекса, под самой крышей, также построена смотровая площадка, с которой открывается вид сверху на весь рабочий процесс.

- Все знают, что в Крыму выращивают отличный виноград. А Севастопольский регион особенно славится своим терруаром, позволяющим получать лучшее вино. Но основная проблема крымского и российского виноделия в целом – отсутствие доверия со стороны потребителя к нашим винам, - говорит инвестор проекта Артем Зуев. – Это вызвано разными причинами, в том числе – нестабильностью, непостоянством качества. И виной тому – недостаточная компетенция специалистов и несовершенство технологий отечественных предприятий. Построив новый завод, мы создали все условия для наших виноделов, чтобы развивать премиальный продукт и гарантировать сохранение всех характеристик вина в каждой бутылке – от рождения до потребления, от лозы до бокала.

Официальный запуск нового винзавода состоится уже 12 декабря.