Госконтракт по реконструкции парка Победы в Севастополе признали недействительным

Арбитражный суд Севастополя признал недействительным государственный контракт по реконструкции Парка Победы. Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что при оценке договоров, подтверждающих опыт ООО «Глассок Крым», были допущены нарушения.

- Коммерческая структура, с которой заключен госконтракт на проведение строительных работ по реконструкции Парка Победы, незаконно была признана победителем конкурса и ГБУ «Дирекция капитального строительства, - сообщили в прокуратуре города.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсяникова, на подрядчика возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Не исключено, что будут и другие иски.

Парк сейчас выглядит так.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Если выявим технические неисправности проведенных работ, это станет основанием для уголовного преследования. Объем выполненных работ балансирует на уровне того, что оплачено, - уточнил Овсянников.

Кстати, ООО «Глассок Крым» - второй по счету горе-подрядчиком. С первым договор был расторгнут, потому что подрядчик все раскопал и бросил. Это была компания с Сахалина, которая, по словам городских чиновников, показала себя не с лучшей стороны: сроки сорваны, хорошая плитка раскурочена, скамейки разбиты, иными словами - халтура. Поэтому местные власти разорвали в сахалинскими «специалистами» контракт и объявили повторно конкурс.

Пешеходом нужно быть осторожнее.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ПОПЫТКА №3

Власти уверяют, что парк Победы не останется недостроенным. Новый подрядчик уже выбран. К 9 мая 2019 года территория преобразится.

- Реконструкцию завершит компания «Ривьера», которая положительно зарекомендовала себя во время реконструкции парка имени Анны Ахматовой и территории у монастыря Святого Георгия-Победоносца на Фиоленте, - отметил губернатор. - Компания уже стала победителем конкурса.

В прошлом году проект парка Победы несколько раз корректировался в соответствии с пожеланиями местных жителей, вследствие чего потребовалось повторное прохождение госэкспертизы, без которой вести работы было невозможно. Это повлияло на увеличение сроков строительства.

Власти надеются, что третий подрядчик сможет провести реконструкцию.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Привести в порядок нужно 39 га территории.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

КОНКРЕТНО

Размер госконтракта - 1 млрд 79 млн рублей. Планируются еще выделить дополнительные средства, прогнозируемая сумма которых составит примерно 150 млн рублей.

Парк Победы преобразится на территории 39 гектар. Работы планировали завершить к декабрю 2018 года, теперь сроки перенесены на май 2019 года.

Размер госконтракта - 1 млрд 79 млн рублей.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

КСТАТИ

В Севастополе в конце декабря откроют парк возле Свято-Георгиевского монастыря

Торжественная церемония открытия запланирована на 25 декабря. Но оценить проделанную работу можно уже сейчас. Меньше года назад территория выглядела неухоженной и заброшенной, а сейчас там выложена новая плитка, установлены лавочки, фонари, обустроены газоны и клумбы, на которых в марте высадят новые деревья и кустарники, а смотровая площадка чего строит – вид открывается потрясающий.

Реконструкция обошлась в 227,4 миллиона рублей (подробнее)