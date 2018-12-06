Погиб, спасая из огня бездомных: В Крыму школу назвали в память героя-пожарного

Школа в селе Суворовка, Сакского района теперь носит имя своего выпускника - Давида Саруханова.

Год назад на стенах Суворовской школы появилась памятная доска в его честь, а теперь принято решение о присвоении учебному заведению и его имени.

В честь героя на школе установили мемориальную табличку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

35-летний сотрудник МЧС погиб два года тому назад.

29 ноября 2016 года на территории АО «Евпаторийский хладокомбинат» загорелся старый холодильник площадью почти 1000 квадратных метров, который облюбовали для проживания бездомные.

На пожар отправились четыре отделения пожарно-спасательной службы, но на передовой оказались двое сотрудников МЧС - Давид Саруханов и Алексей Щуковский.

Ребятам поставили задачу провести разведку и эвакуировать людей из заполненного дымом помещения.

Пожарные вывели из холодильника бездомных.

- Когда спасатели возвратились назад и готовы были подать стволы на тушение, обрушились несущие конструкции, упала плита перекрытия, - рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Давиду Саруханову было всего 35 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Алексей Щуковский получил ожоги, но остался жив. А 35-летний сержант внутренней службы Давид Саруханов погиб на месте.

Сиротами стали трое детей. Старшей дочери Ангелине тогда было 5 лет, младшей Каролине - 2 года, и сыну Саше - 1 годик.

Давид был очень хорошим отцом. В памяти коллег он остался честным, сильным, благородным человеком.

- На примере его доблести и стойкости воспитывается новое поколение, чтобы они, опираясь на героическое прошлое своего предшественника, были достойны его памяти, - считают сотрудники ГУ МЧС по РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму в память о герое-огнеборце Давиде Саруханове установили мемориальную доску

Табличку открыли в его родной школе (подробнее)

Именем крымского героя-пожарного назовут школу

35-летний Давид Саруханов погиб, спасая из огня бездомных (подробнее)

В Крыму погиб 35-летний пожарный, спасая бомжей из горящего здания

Сиротами остались трое детей (подробнее)

В честь героя-пожарного Давида Саруханова в Крыму назовут новую улицу

Она появится в Евпатории в микрорайоне «Айсабай» (подробнее)