12 адвокатов и многочасовое заседание: Как судили крымского защитника экстремистов

У здания Киевского районного суда г. Симферополя – более полусотни взволнованных людей. На парковку подъехала машина с омоновцами – на всякий случай. Редко какое административное дело вызывает подобный переполох, но на этот раз по «экстремистской» статье судят известного крымского защитника экстремистов – адвоката Эмиля Куртбединова.

Он «прославился» тем, что защищал в судах участников экстремистских организаций, запрещенных в России – «Хизб-ут Тахрир» и «Меджлис крымскотатарского народа». Выступал он и в качестве адвоката одного из украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе за незаконное пересечение границы.

Как же так вышло, что юрист сам оказался в роли «административно задержанного» по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)?

Репост картинки, где был изображен флаг «Хизб-ут Тахрир»* (черный флаг с надписью на арабском языке), Куртбединов сделал еще в 2013 году, но это не освобождает от ответственности. Сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом МВД пост обнаружил – значит, есть повод составить админпротокол, что и было сделано.

Судебное заседание началось в 9.30 по московскому времениФото: Анастасия ЖУКОВА

Будучи адвокатом, Куртбединов мог бы сам представлять свои интересы в суде, однако не стал, а вызвал целую армию защитников. Такого районный суд Симферополя еще не видел: 12 адвокатов на одного обвиняемого!

Заседание назначили на вечер 6 декабря, на 18:00. И затянули до 11 часов ночи, потому что адвокаты адвоката просто завалили суд разнообразными ходатайствами. То хотим отвод судьи, то требуем прокурора. Всего подали десятка два. В итоге уставший судья махнул рукой и решил перенести рассмотрение дела на следующий день. Утро вечера мудренее, как говорится.

С утра 7 декабря защитников у Куртбединова поубавилось, но не слишком: в зале расселись 7 адвокатов. Тактику они не меняли. С самого начала заседания каждый из них заявлял по очереди ходатайства: включите в дело характеристику на Куртбединова, исключите протокол осмотра страницы в соцсети, вызовите в качестве свидетеля эксперта, который делал заключение по изображению «хизбовской» символики.

Экспертом, кстати, выступил известный крымский историк и политолог Андрей Никифоров - кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Его профессионализм адвокаты подвергли сомнению.

- Он не имеет познаний в исламе, он ничего не понимает в религии, должен понимать геральдику, - один за другим высказывались защитники. – А знает ли историк арабский? Понимает ли, что написано на флагах, изображения которых разместил Куртбединов? В материалах не сказано!

Один из адвокатов даже вызвался переводить арабскую вязь на «хизбовском» флаге, но судья проигнорировал его просьбу.

Около здание суда собралась "поддержка" КурбединоваФото: Анастасия ЖУКОВА

Ходатайство следовало за ходатайством. Некоторые защитники не присутствовали на процессе 6 декабря, поэтому заявляли те же самые требования к суду, что и другие адвокаты днем ранее. Например, просили в зал прокурора. Судья повторно отклонил эту «заявку», объяснив, что административные процессы могут рассматриваться и без надзорного ведомства.

- Это ходатайство уже заявляли вчера, вас не было, - отметил судья.

- Могу я тогда пообщаться со своими коллегами? Ваша честь, сделайте перерыв для этого. Я даже не успела ознакомиться с делом! – посетовала адвокат.

Судья обреченно вздохнул и спокойно ответил:

- Большинство защитников ознакомились с делом. Давайте не затягивать процесс. Перерыва не будет.

Именно затягиванием процесса и занимались многочисленные адвокаты. С просьбой о перерыве для ознакомления с делом попросили двое – по очереди. Потребовали вести судопроизводство на крымскотатарском как на одном из государственных языков. Хотели увидеть в зале понятых и свидетелей по делу. Сотрудник Центра «Э» извинился и пояснил, что явку обеспечить не может: люди провели в суде весь предыдущий вечер и прийти снова не смогли - работают.

Один из адвокатов вообще выступил с пламенной речью о том, почему не нужно привлекать его доверителя к уголовной (!!!) ответственности:

- Нужно доказать мотив, прямой умысел нарушить основы конституционного строя, возбуждение расовой и межнациональной вражды. Отсутствие умысла влечет за собой прекращение уголовного дела…

Подождите, какое уголовное дело? Адвокат забыл, что его подзащитного судят по административной статье? Или это было выступление ради выступления?

Да, действительно, в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 20 сентября 2018 года говорится, что для привлечения лица к уголовной ответственности по той самой скандальной статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, больше известна как «статья о репостах») нужно доказать умысел обвиняемого. Но к административной ответственности это не относится: разместил запрещенный материал – получай протокол по ч.1 ст.20.3 КоАП. Неужели опытные юристы не понимают разницы и не читали разъяснения Верховного суда? С трудом верится.

Тем временем, судья пытается перейти к прениям. Его перебивает один из адвокатов.

- Ваша честь, я хочу заявить ходатайство…

- Не перебивайте суд, пожалуйста.

- Но я имею право на ходатайство!..

Продолжалось это чуть более полутора часов. Из всех заявленных ходатайств суд удовлетворил только одно: защитники пожелали ознакомиться с содержимым CD-дисков, приложенных к делу. Выяснилось, что на них – электронные копии некоторых бумажных документов.

- Суд переходит к исследованию материалов дела… - терпеливо произносит судья. – Протокол об административном правонарушении, протокол об административном задержании, обращение зарегистрированное в МВД...

- Может, будем исследовать, а не перелистывать? – прерывает один из защитников.

- Что, простите? – судья отрывается от бумаг и вопросительно приподнимает брови.

- Давайте исследовать, а не перелистывать! Вы просто зачитываете названия документов, давайте ознакомимся с их содержанием!

Судья не реагирует на вызывающий тон и не слишком вежливое замечание адвоката.

- Во время заседания суд ограничится перечислением документов. Изучать будем в совещательной комнате, - следует ответ.

Наконец, суд перешел к прениям. Собственно, прениями это можно было назвать с натяжкой. Каждый из семи защитников и сам Куртбединов по очереди высказывались по поводу дела - долго, красноречиво. Представитель МВД в свою очередь ограничился коротким замечанием: мол, поддерживаю все свои материалы, прикрепленные к делу, больше ничего добавить не хочу.

Адвокаты говорили о том, что репост экстремистской символики не несет общественной опасности, потому что «собрал» всего два лайка от интернет-пользователей, так что надо прекратить административное дело «за малозначительностью».

Несколько защитников по очереди заявили суду, что сотрудник Центра «Э» МВД, по их мнению, владеет неким «ноу хау», «специальными навыками», которые позволили ему обнаружить на странице Куртбединова репост с запрещенным изображением, сделанный в 2013 году. А обыч пользователь, мол, этот пост никогда в жизни не найдет. Никто не сказал армии адвокатов, что секретная технология Центра «Э» – умение «скроллить» вниз по странице с помощью колесика мыши…

Решение суда объявили аж в 15 часов дня. Эмиль Куртбединов получил пять суток административного ареста.

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