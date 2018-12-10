Миллионы долларов и годы тюрьмы: 5 самых громких коррупционных скандалов в Крыму

В воскресенье, 9 декабря, мир "отметил" международный день борьбы с коррупцией. В Крыму за последние два года из-за взяточничества лишились работы 40 должностных лиц. Глава Крыма Сергей Аксенов в июне анонсировал «очищение власти от коррупционной скверны», когда директора предприятия «Крым-Фармация» Ирину Бахлину задержали при получении взятки. Уже в октябре повязали вице-премьера РК Виталия Нахлупина.

Виталий Нахлупин

Нахлупин переехал в Крым в 2010 годуФото: "КП" Архив

Чиновника, курирующего исполнение федеральной целевой программы (ФЦП), и двух его помощников арестовали 17 октября. Причина – подозрение в получении крупной взятки – 5 миллионов рублей. Вместе с Нахлупиным по делу проходят замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампредседателя комитета конкурентной политики РК Ярослав Сливка. Они обвиняются в групповом вымогательстве денег у подрядчиков за участие в конкурсных процедурах в рамках ФЦП развития Крыма. Расследование дела продолжается. В ведомствах, к которым имел отношение чиновник, проходят проверки. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы, а пока он находится в СИЗО до 18 января и ждет очередного судебного заседания.

Олег Казурин

Казурина приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Фото: пресс-служба главы Крыма

Нахлупин – не первый чиновник, который хотел нажиться на федеральной целевой программе развития Крыма. Фигурантом громкого уголовного дела стал и его предшественник Олег Казурин, также курировавший распределение бюджет средств в должности вице-премьера. Он пришел в ряды членов крымского правительства в январе 2016 года, а уже в декабре его отправили в отставку. А через 1,5 месяца экс-чиновника задержали сотрудники крымского главка Следкома РФ. Так он стал фигурантом громкого уголовного дела. Его обвинили в получении 27 миллионов рублей взятки за то, что он отдал контракт на строительство жилья по ФЦП в Крыму единственному заказчику. Приговор экс-чиновнику вынесли только в июне текущего года. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 11,5 годам лишения свободы.

Андрей Ростенко

Андрей Ростенко возглавлял администрацию Ялты с ноября 2014 по июль 2017 года. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Экс-глава Ялты – также один из чиновников, который оказался в центре внимания 22 мая текущего года, когда его задержали в Москве. По версии следствия, Ростенко «умышленно незаконно» перевел в муниципальную собственность земельный участок под ведомственным санаторием «Алупка», которым распоряжается МВД России. Он нанес ущерб крымскому бюджету на 4,5 миллиона рублей. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Тем не менее экс-чиновника выпустили из СИЗО 21 июля под подписку о невыезде. Сообщалось, что Ростенко отпустили из-под стражи, поскольку представители следствия не обращались в суд с ходатайством о продлении ареста.

Дмитрий Щепетков

На заседание суда Щепетков приходил с маленькой красной книжкой - УПК РФФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Экс-глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков вместе со своим заместителем Макаром Макаровым потребовали от предпринимателя взятку в размере 300 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей) за продление договора аренды земельного участка площадью два гектара. Чиновников задержали в конце декабря 2015 года после того, как двое посредников получили часть суммы – 150 тысяч долларов. Затем Щепеткова заключили под стражу, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Позже следствие установило, что экс-чиновник причастен еще к одному преступлению. В 2015 году Дмитрий Щепетков потребовал от двух предпринимателей деньги на проведение фестиваля и благотворительную помощь ветеранам и инвалидам. При этом бизнесменам запрещалось вести коммерческую деятельность в Феодосии, если они не заплатят 750 тысяч рублей. В марте суд приговорил Щепеткова к восьми годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 42 миллионов рублей. Также ему запрещено занимать государственные должности в течение 3 лет.

Сергей Писарев

Чиновник продержался на посту полтора года. Фото: Пресс-служба Городского совета Керчи

Экс-главу Керчи задержали в конце июля 2016 года в подозрении по получению взятки в 3,2 миллиона рублей. По данным следствия, чиновник вымогал у бизнесмена деньги за помощь в заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков. По решению суда Писарева взяли под стражу и отстранили от должности. Он занимал пост главы администрации города с ноября 2014 года. Керченский городской суд приговорил Писарева к восьми годам лишения свободы и назначил штраф в 6,4 миллиона рублей.

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