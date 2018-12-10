2018-12-10T15:01:01+03:00
Общество

В Крыму прошла первая экологическая конференция для детей

Школьники из 8 регионов полуострова представили свои проекты по сохранению природы
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Все лауреаты получили денежные сертификаты от "Монолита", а участники настольную экологическую игру.Все лауреаты получили денежные сертификаты от "Монолита", а участники настольную экологическую игру.
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В минувшую пятницу, 8 декабря, прошла первая детская экологическая конференция, организованная группой компаний «Монолит». На конференции проекты по сохранению окружающей среды полуострова защищали ученики 1-11 классов общеобразовательных учреждений.

- Нашему экологическому проекту уже три года. По нашей хорошей традиции, каждый год завершается большим экологическим мероприятием. В этом году мы решили провести и объединить детей в первую экологическую конференцию. Мы решили объединить всех ребят, которые неравнодушны к природе Крыма и которые на сегодня уже предприняли какие-то важные шаги и уже принесли результаты, либо планируется, что будут результаты с экологической значимостью, - рассказала заместитель генерального директора группы компаний «Монолит» Оксана Афанасьева.

На конференции выступили 14 школьников из 8 регионов полуострова. Ребята защищали экологические проекты в 3 категориях «1-4 классы», «5-9 классы» и «10-11 классы». Жюри выбрало победителя в каждой группе и обладателя Гран-при. Все лауреаты получили денежные сертификата, а участники настольную экологическую игру.

- Мы хотели поднять проблему экологии нашего города. Мы считаем, что если человека приучают с раннего детства заботиться о природе родного края, то экологическая обстановка улучшится, – поделились обладатели Гран-при коллектив авторов средняя общеобразовательная школа №4 Красноперекопска.

Проекты отбирали по нескольким критериям, наиболее важные из которых – целесообразность и простота. В целом поступило 46 работ из 13 регионов Крыма.

Проекты отбирали по нескольким критериям, наиболее важные из которых – целесообразность и простота. В целом поступило 46 работ из 13 регионов Крыма.

Кроме этого в мероприятии поучаствовал первый в России экотренер Роман Саблин. Он провел для ребят лекцию о полезных экологических привычках и технологиях.

- Экологических конференций для детей не так много и то, что ребята делают сейчас – это исторический момент. Я рассказал, что такое экологичный образ жизни, зачем это важно, нужно, необходимо детям, и, надеюсь, вдохновил их на дальнейшие изменения, - подчеркнул Роман Саблин.

По его словам, экологичный образ жизни – это когда мы, принимая какие-то решения, используем не только критерии цены, качества, вкуса, но и критерий экологичности. Насколько это полезно мне как человеку и насколько это безопасно для окружающей среды. Это огромный спектр всяческих привычек, и, куда ни посмотри, все стороны нашей жизни можно сделать более экологичными.

Первая детская экологическая конференция прошла в два этапа. Первый – заочный, в рамках которого прошел отбор участников для следующего этапа. Проекты отбирали по нескольким критериям, наиболее важные из которых – целесообразность и простота. В целом поступило 46 работ из 13 регионов Крыма.

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