2018-12-11T11:44:21+03:00
Общество

"Я растерялся, когда меня обступили с камерами": житель Санкт-Петербурга стал 5-миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»

32-летнему Глебу Кошарному вручили сертификаты и ценные призы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Счастливчику вручили подарки и грамоты. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"Счастливчику вручили подарки и грамоты. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
Изменить размер текста:

- Только подошел к стойке, зарегистрировался, как тут же налетели люди с кино- и фотокамерами. Я даже немного растерялся. Видимо что-то важное произошло, - рассказал «КП-Крым» Глеб Кошарный.

Именно ему, 32-летнему жителю Санкт-Петербурга выпала удача – он стал 5-миллионым пассажиром крымского аэропорта в этом году.

Молодой мужчина получил от аэропорта Симферополь памятные подарки и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале.

Авиакомпания, на рейс которой Глеб зарегистрировался, подарила ему сертификат на бесплатный перелет в рамках маршрутной сети и сувениры.

Прикоснулись к празднику и те, кто взял билет на один самолет с счастливчиком.

- На борту самолета в честь данного события всех пассажиров ждал приветственный бокал шампанского, - сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Глеб Кошарный частенько пользуется услугами крымского аэропорта: летает по делам строительной компании, где работает: - Нравится, что терминал не только технологичный и удобный для пассажиров, но и современный с точки зрения дизайна. Я рад видеть, что Крым так стремительно развивается.

Глеб Кошарный полетел к своим близким в Питер. Фото: личный архив

Глеб Кошарный полетел к своим близким в Питер. Фото: личный архив

Вот и сейчас возвращается домой, в Питер где его ждет семья - жена и полуторагодовалая дочка.

Крымский аэропорт четвертый год подряд преодолевает отметку в 5 миллионов пассажиров. - Это серьезное подтверждение, что Крым является востребованным туристическим направлением, и спрос на перелеты не снижается, - отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь»:Евгений Плаксин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
В Берлине выставили древнюю диадему, найденную в Керчи
В Крыму озвучили, сколько будет стоить минимальный набор новогодних продуктов
Набережную Коктебеля разрушили вандалы
В Крыму приняли бюджет на 2019 год
Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма
В Севастополе воспитательница пойдет под суд из-за травмы ребенка
В Симферополе на два дня ограничат движение по улице Ростовской
На новогодние праздники из Симферополя откроют дополнительные рейсы в Москву и Питер
26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»
Украинец пытался провезти вещество для создания наркотика в Крым
На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер
В Крыму 17 декабря облачно и до +7 градусов
Стало известно, кто профинансирует памятник жертвам трагедии в Керченском колледже
В Коктебеле начали сносить незаконные ларьки
В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло
В Евпатории ночью загорелась квартира
Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье