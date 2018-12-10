2018-12-10T16:56:16+03:00
Общество

"Я растерялся, когда меня обступили с камерами": житель Санкт-Петербурга стал 5-миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»

32-летнему Глебу Кошарному вручили сертификаты и ценные призы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Счастливчику вручили подарки и грамоты. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"Счастливчику вручили подарки и грамоты. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
Изменить размер текста:

- Только подошел к стойке, зарегистрировался, как тут же налетели люди с кино- и фотокамерами. Я даже немного растерялся. Видимо что-то важное произошло, - рассказал «КП-Крым» Глеб Кошарный.

Именно ему, 32-летнему жителю Санкт-Петербурга выпала удача – он стал 5-миллионым пассажиром крымского аэропорта в этом году.

Молодой мужчина получил от аэропорта Симферополь памятные подарки и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале.

Авиакомпания, на рейс которой Глеб зарегистрировался, подарила ему сертификат на бесплатный перелет в рамках маршрутной сети и сувениры.

Прикоснулись к празднику и те, кто взял билет на один самолет с счастливчиком.

- На борту самолета в честь данного события всех пассажиров ждал приветственный бокал шампанского, - сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Глеб Кошарный частенько пользуется услугами крымского аэропорта: летает по делам строительной компании, где работает: - Нравится, что терминал не только технологичный и удобный для пассажиров, но и современный с точки зрения дизайна. Я рад видеть, что Крым так стремительно развивается.

Вот и сейчас возвращается домой, в Питер где его ждет семья - жена и полуторагодовалая дочка.

Крымский аэропорт четвертый год подряд преодолевает отметку в 5 миллионов пассажиров. - Это серьезное подтверждение, что Крым является востребованным туристическим направлением, и спрос на перелеты не снижается, - отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь»:Евгений Плаксин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
В Крыму уволился министр строительства и архитектуры
Доходы Крыма за 11 месяцев выросли на 5 миллиардов рублей
Севастополец получит «колонию строгого режима» за 25 краж
25 тонн спирта: В Крым незаконно завезли подделку
Сильный ветер и мокрый снег: В Крым с 11 декабря придет похолодание
Изношенность сетей стала причиной аварии на водоводе в Симферополе
3 миллиона пассажиров за 11 месяцев перевезла Крымская железная дорога
Украинец пытался провезти в Крым психотропные вещества
В Сакском районе нашли мертвым 39-летнего мужчину
Восстановили геодезическую сеть: Военные топографы исследовали Крым
На объездной в Симферополе произошло смертельное ДТП: погибла девушка
В Симферополе свет отключили на 16 улицах
В Симферополе запустили 44 новых автобуса
В Симферополе устранили крупную аварию на водоводе
В Крыму 10 декабря до +12 градусов
Центр наркологии в Крыму допустил нарушений на 3 миллиона рублей
В Красноперекопске пять человек пострадали в ДТП
«Крымтеплокоммунэнерго» заставили простить долг за тепло жителю Партенита
В Крыму на пляже «Артек» в 10 метрах от берега нашли авиабомбу
Во вторник на Крымском полуострове похолодает
Центр Симферополя остался без воды
Оператор Керченской паромной переправы продолжит работу
В Крыму четыре человека погибли в ДТП
В Керчи прокуратура заступилась за мерзнущих жителей многоэтажки
Погода в Крыму на 9 декабря: переменная облачность и тепло до +10
Аэропорт «Симферополь» 10 декабря встретит 5-миллионного пассажира