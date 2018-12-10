"Я растерялся, когда меня обступили с камерами": житель Санкт-Петербурга стал 5-миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»

- Только подошел к стойке, зарегистрировался, как тут же налетели люди с кино- и фотокамерами. Я даже немного растерялся. Видимо что-то важное произошло, - рассказал «КП-Крым» Глеб Кошарный.

Именно ему, 32-летнему жителю Санкт-Петербурга выпала удача – он стал 5-миллионым пассажиром крымского аэропорта в этом году.

Молодой мужчина получил от аэропорта Симферополь памятные подарки и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале.

Авиакомпания, на рейс которой Глеб зарегистрировался, подарила ему сертификат на бесплатный перелет в рамках маршрутной сети и сувениры.

Прикоснулись к празднику и те, кто взял билет на один самолет с счастливчиком.

- На борту самолета в честь данного события всех пассажиров ждал приветственный бокал шампанского, - сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Глеб Кошарный частенько пользуется услугами крымского аэропорта: летает по делам строительной компании, где работает: - Нравится, что терминал не только технологичный и удобный для пассажиров, но и современный с точки зрения дизайна. Я рад видеть, что Крым так стремительно развивается.

Вот и сейчас возвращается домой, в Питер где его ждет семья - жена и полуторагодовалая дочка.

Крымский аэропорт четвертый год подряд преодолевает отметку в 5 миллионов пассажиров. - Это серьезное подтверждение, что Крым является востребованным туристическим направлением, и спрос на перелеты не снижается, - отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь»:Евгений Плаксин.