2018-12-11T12:45:47+03:00
Общество

Отключения света, поваленные деревья и реки на дорогах: Как крымчане переживают непогоду

На 11 и 12 декабря на полуострове объявлено штормовое предупреждение [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Дорогу парализовало из-а поваленного дерева. Фото: Reno Fuego/"Вконтакте"Дорогу парализовало из-а поваленного дерева. Фото: Reno Fuego/"Вконтакте"
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В Крыму с понедельника бушует непогода. Несколько населенных пунктов полностью остались без света.

По данным пресс-службы «Крымэнерго», энергоснабжения из-за дождя не было в поселках Строгоновка Симферопольского района, а также Добролюбовка и Пруды Кировского района. Кроме того, четыре с половиной часа от света были отключены села Красная Поляна и Известковое Красногвардейского района.

Туманное утро вторника спровоцировало аварийные отключения света в селах Рылеевка, Нива и Славное Раздольненского района. Сейчас энергоснабжение жителей всех населенных пунктов восстановлено.

ПОЖАРНЫЕ НЕ СМОГЛИ ПОДЪЕХАТЬ К ДОМУ

В Симферополе непогода повалила деревья на машины. На улице Богдана Хмельницкого сухостой рухнул прямо на легковые авто Volkswagen и ВАЗ 21099, припаркованные на дороге. Этот инцидент парализовал движение транспорта. Как сообщают очевидцы, пожарная машина не могла подъехать к дому напротив, где загорелась газовая труба. Кроме того, упавшее дерево повредило провода.

Фото: Reno Fuego/"Вконтакте"

Фото: Reno Fuego/"Вконтакте"

- Люди бездумно ходят прям рядом с электропроводами, лежащими на дороге. Обратил внимание женщин, что они стоят прямо на проводах, только тогда они отошли, - беспокоится горожанин Владимир.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС

Утром во вторник ливень и штормовой ветер осложнил жизнь симферопольцев – город парализовали пробки. Транспортный коллапс коснулся улиц Киевская, Гражданская, Русская, Караимская, Козлова, Гоголя, Самокиша, Александра Невского, Шмидта, Ленина, Воровского и проспекта Победы. Некоторые улицы превратились в реки - пешеходам улиц Севастопольская, Дмитрия Ульянова, Эстонская приходилось чуть ли не вплавь добираться до работы.

В Бахчисарае непогода бушует не меньше - местные жители жалуются, что улица Макаренко превратилась в сплошной поток воды.

Улица Макаренко в Бахчисарае. Фото: Татьяна Колесникова/"Вконтакте"

Улица Макаренко в Бахчисарае. Фото: Татьяна Колесникова/"Вконтакте"

- Новое море в Бахчисарае. На улице Макаренко забита ливневка и уровень воды поднимается все выше, превращая дорогу в огромное море, глубина которого достигает 50 см. Будьте осторожны, переезжая данный участок дороги, - предупреждают местные жители.

Напомним, в Крыму на 11 и 12 декабря объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильном ветре до 20 метров в секунду, и дожде, который может перейти мокрый снег. На дорогах в ночь на 12 декабря ожидается гололед. В пресс-службе крымского главка МЧС отметили, что возможен подъем уровня крымских рек на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

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