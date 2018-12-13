Где в Евпатории купить новогоднюю елку: Власти выбрали места для базаров

Евпаторийские власти уже обозначили места, где с 15 декабря начнется продажа новогодних елей. Всего на территории детской здравницы откроется 31 такая площадка.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в поселках дополнительно откроют еще три базара.

Стоимость новогодней красавицы составит от 300 до 500 рублей за один метр.

Ели и сосны привезут из регионов Российской Федерации: из Пензенской и Ульяновской областей.

Где можно будет купить елку в Евпатории?

1.Проспект Победы, в районе вареничной «Победа»

2.Проспект Победы, возле аптеки «Виста»

3.Проспект Победы, д.36, в районе магазина «ПУД

4.Проспект Победы, д.40

5.Проспект Победы, д.48, возле магазина «Мастер»

6.Проспект Победы, д.54

7.Проспект Победы, д.59, в районе магазина «Универсам»

8.Проспект Победы, д.76 (площадка у ЗАО «Волна»)

9.Проспект Победы, между домами №18 и №20

10.Проспект Победы, у центрального входа в гормолзавод

11.Улица 60 лет Октября, в районе магазина «Милый»

12.Улица 9 Мая – улица Конституции

13.Улица Демышева, в районе магазина «ПУД»

14.Улица Дмитрия Ульянова, в районе женской консультации

15.Улица Дмитрия Ульянова, д.1-в, в районе магазина «Фуршет – 2»

16.Улица Дмитрия Ульянова, д.21, возле магазина «Крымчанка»

17.Улица Дмитрия Ульянова, д.52-а

18.Улица Интернациональная – Проспект Победы (возле гормолокозавода)

19.Улица Интернациональная, в районе магазина «ПУД»

20.Улица Интернациональная, д.144

21.Улица Короленко – улица Белогубца

22.Улица Некрасова, в районе дома №92

23.Улица Перекопская, в районе дома №11

24.Улица Товарная – улица 2-ой Гвардейской Армии

25.Улица Товарная, д.20, в районе межрайбазы

26.Улица Токарева – улица Интернациональная (возле магазина)

27.Улица Интернациональная, в районе остановки супермаркета «Фреш», с левой стороны

28.Улица Интернациональная, в районе остановки супермаркета «Фреш», с правой стороны

29.Улица Интернациональная, у входа в колхозный рынок

30.Улице Некрасова, между домами №86 и №92

31.Улица Фрунзе – улица Некрасова

В администрации подчеркнули, что каждый предприниматель, который получил разрешение на продажу елей, с правилами пожарной безопасности и с основными требованиями ознакомлен.

Напомним, администрация Симферополя также опубликовала список адресов, где жители смогут купить новогодние елки. Базары в крымской столице откроются с субботы, 15 декабря.

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