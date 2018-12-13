Где в Евпатории купить новогоднюю елку: Власти выбрали места для базаров
Евпаторийские власти уже обозначили места, где с 15 декабря начнется продажа новогодних елей. Всего на территории детской здравницы откроется 31 такая площадка.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в поселках дополнительно откроют еще три базара.
Стоимость новогодней красавицы составит от 300 до 500 рублей за один метр.
Ели и сосны привезут из регионов Российской Федерации: из Пензенской и Ульяновской областей.
Где можно будет купить елку в Евпатории?
1.Проспект Победы, в районе вареничной «Победа»
2.Проспект Победы, возле аптеки «Виста»
3.Проспект Победы, д.36, в районе магазина «ПУД
4.Проспект Победы, д.40
5.Проспект Победы, д.48, возле магазина «Мастер»
6.Проспект Победы, д.54
7.Проспект Победы, д.59, в районе магазина «Универсам»
8.Проспект Победы, д.76 (площадка у ЗАО «Волна»)
9.Проспект Победы, между домами №18 и №20
10.Проспект Победы, у центрального входа в гормолзавод
11.Улица 60 лет Октября, в районе магазина «Милый»
12.Улица 9 Мая – улица Конституции
13.Улица Демышева, в районе магазина «ПУД»
14.Улица Дмитрия Ульянова, в районе женской консультации
15.Улица Дмитрия Ульянова, д.1-в, в районе магазина «Фуршет – 2»
16.Улица Дмитрия Ульянова, д.21, возле магазина «Крымчанка»
17.Улица Дмитрия Ульянова, д.52-а
18.Улица Интернациональная – Проспект Победы (возле гормолокозавода)
19.Улица Интернациональная, в районе магазина «ПУД»
20.Улица Интернациональная, д.144
21.Улица Короленко – улица Белогубца
22.Улица Некрасова, в районе дома №92
23.Улица Перекопская, в районе дома №11
24.Улица Товарная – улица 2-ой Гвардейской Армии
25.Улица Товарная, д.20, в районе межрайбазы
26.Улица Токарева – улица Интернациональная (возле магазина)
27.Улица Интернациональная, в районе остановки супермаркета «Фреш», с левой стороны
28.Улица Интернациональная, в районе остановки супермаркета «Фреш», с правой стороны
29.Улица Интернациональная, у входа в колхозный рынок
30.Улице Некрасова, между домами №86 и №92
31.Улица Фрунзе – улица Некрасова
В администрации подчеркнули, что каждый предприниматель, который получил разрешение на продажу елей, с правилами пожарной безопасности и с основными требованиями ознакомлен.
Напомним, администрация Симферополя также опубликовала список адресов, где жители смогут купить новогодние елки. Базары в крымской столице откроются с субботы, 15 декабря.
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